Un juego que está más fuera que dentro

No puede ser. No se puede leer una novela de 600 páginas casi exactas en la que cada seis o siete o quince palabras aparece, ... sin razón y sin necesidad –aunque haya quien crea que se trata de una cuestión de estilo– algo entre paréntesis y en mayúsculas, algo en mayúsculas o algo en cursiva. A veces son onomatopeyas, a veces son diálogos (diálogos que en otros momentos aparecen con sus guioncitos habituales), a veces son palabras sueltas, pero ahí están, empujando a quien lee fuera de lo que lee continuamente. Por no hablar de las comas y más comas, de las frases inacabables en las que una y otra vez se va añadiendo algo, aunque eso no añada nada a la trama. Es agotador y es una pena, porque ahí dentro hay algo. Bueno, hay mucho más que algo: una ciudad que fue libro, o un libro que es ciudad, y una réplica de esta dentro de aquella... Y todos sus personajes y sus motivaciones están ahí, cruzándose (o no, que los hay que han huido) por las calles de esa localidad rarísima, heladísima. La novela hizo famosa a la ciudad-escenario, y el título de la obra va recorriendo ese universo; hay un juego entre el dentro y el fuera, entre la creación ficticia y la creación real (Dios mío, si es que esto existe, MIRA). Pero compararla con Roahl Dahl y con T.C. Boyle, EN FIN, no. No se puede.

La señora Potter no es exactamente Santa Claus Laura Fernández Editorial: Literatura Random House 596 páginas Precio: 23,9 euros

