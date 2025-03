Juan Muñoz, Wu Tsang y Manolo Quejido

En el Thyssen me reencuentro con 'De ballenas', la videoinstalación de Wu Tsang basada en el clásico 'Moby Dick' de Melville, que fue estrenada en ... la pasada Bienal de Venecia. Allí, bajo los arcos del muelle de Gaggiandre, en el Arsenal, los reflejos en el agua hacían más inmersiva la experiencia de vislumbrar las maravillosas profundidades de los océanos bajo el punto de vista de una ballena. «Me sentí –explica Wu– inusualmente libre al abordar Moby Dick porque es un libro tan omnipresente, que se ha adaptado e interpretado tantas veces, que no había presión para ser original, lo que al final nos dio la oportunidad de jugar con la narrativa y ser inventivos». Hay que dejarse llevar... ¿El resultado? Encontrarnos, vivirnos en esa envolvente, en plenitud.

Ilusionismo. Cerca de aquí, en Alcalá 31, disfrutamos con 'Todo lo que veo me sobrevivirá, de Juan Muñoz' (Madrid, 1953-Ibiza, 2001), uno de nuestros artistas internacionales que jugó un importante papel en la renovación de las posibilidades de la escultura, en concreto de la figurativa. Fue un 'clásico', eso sí, con un discurso plenamente contemporáneo. En la visita, truco y simulacro van de la mano, en una atmósfera de sospecha, de permanente adivinación que nos invade; ya lo dijo el propio Juan Muñoz: «Si este es un oficio de creer en el ojo, también es un oficio de sospechar del ojo». Dado el carácter narrativo de la obra –él se consideraba un contador de historias– no es extraño que el montaje se haya resuelto como una instalación de instalaciones, donde se van desplegando a modo de fotogramas cada una de las diferentes piezas. Así, 'Dos centinelas sobre suelo óptico' (1990) abre el recorrido, donde vemos unas siluetas chinescas que vigilan –¿el qué?– la «nada» en forma de suelo damero, quizá inspirada en la novela 'El desierto de los tártaros', de Buzzati. Más adelante, en 'Umbral' (1991), un enano mira al frente, no sabemos a qué, interpelándonos, o si dirigimos la mirada a lo alto, a dos balcones en hierro (1991 y 1994), nos volvemos a encontrar, una vez más, con la nada, con el vacío. Aquí y allá descubrimos 'personajes', todos están a sus cosas, manteniéndonos ajenos. «Mis personajes –escribió Muñoz– se comportan a veces como un espejo que no puede reflejar. Están ahí para contarte algo acerca de tu mirada, pero no pueden, porque no te dejan verte a ti mismo». Me agacho junto a uno de ellos y nos vemos reflejados en un espejo, o me obligan a bordearlos en la instalación 'Plaza', «uniformados», como masa, parecen conversar, o se ríen con una mueca repetida, no sabemos de qué... ¿De las apariencias al presentarnos en sociedad? Para Manuel Segade, su comisario, «Juan Muñoz decía que hacía estatuas, no esculturas. El público podrá ver que hay figuras con los pies cortados o figuras de bronce. Juan Muñoz trabajaba en borrar –gracias a la estatuaria– el límite entre realidad y ficción. Todas sus piezas son como teatros en busca de autor»... Y nosotros, al incorporarles nuestras propias vivencias, las finalizamos.

Multiplicidad. De igual modo 'Distancia sin medida' de Manolo Quejido (Sevilla, 1946), en el Palacio de Velázquez del Retiro madrileño, se asemeja a una colectiva, a una exposición de exposiciones sobre los últimos cincuenta años de trabajo «pensados –comenta Quejido– como un mapa de la historia, un sistema de coordenadas. Toda mi obra está muy interrelacionada, es como un devenir. La idea de topología me atrae mucho, también tiene una parte narrativa...». Partimos del contexto de los 80, de la buena pintura en los entornos de la ya mítica galería Buades y la nueva figuración madrileña. Es una pintura reflexiva, no en vano para Quejido «pintar es igual a pensar». No faltan sus caminos iniciales, la geometría, el pop y una figuración expresionista, que entrevemos en las series 'Reflejos' y 'Tabiques', además de sus guiños a Velázquez y a la historia del arte en '30 bombillas' (2010) y 'Los pensamientos negros' (1988-1989)... Una muestra que cierra un ciclo, «ya he alcanzado un desarrollo y con él un final». En breve, seguro, contemplaremos otro Quejido.