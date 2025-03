Johannes muere

Jon Fosse ha sido hasta la fecha un autor desconocido entre nosotros y 'Mañana y tarde' es el primero de sus libros que se publica ... en España tras el Nobel. Eso hace que esta novela llegue a las librerías convertida en una introducción circunstancial a la obra del autor. A modo de advertencia, los conocedores de esa obra recuerdan que el prestigio de Fosse tiene que ver sobre todo con su teatro y con ciclos narrativos como 'Septología'. Pero al mismo tiempo parecen coincidir en que en 'Mañana y tarde' el lector va a encontrar algunas de las claves de la escritura del noruego. Entre ellas, la textura al tiempo esencial y salmódica de su prosa y el abordaje desde un punto de vista íntimo, o sea, pequeño, de los asuntos más grandes. Desde luego, esa mezcla de ambición y minimalismo se hace evidente en esta novela. 'Mañana y tarde' aspira a explicar en cien páginas la vida de un hombre, un pescador llamado Johannes, ocupándose en realidad solo de dos días de su existencia: el de su nacimiento y el de su muerte. Son dos momentos en los que la conciencia se mueve entre sombras y Fosse recurre a un narrador omnisciente que se sitúa muy cerca del flujo de conciencia del protagonista. Es el pensamiento de Johannes lo que ocupa la novela, materializándose en largas tiradas de prosa ininterrumpida (en la novela no hay puntos) que mediante repeticiones adquieren la musica hipnótica de una letanía.

Mañana y tarde Jon Fosse Traducción: Cristina Gómez-Baggethun y Kirsti Baggethun. Editorial: Nórdica y Deconatus. 102 páginas. Precio: 18 euros

Si el estilo hace pensar en un Bernhard sin furia ni sarcasmo que tuviese la cortesía de utilizar los diálogos como puntos de fuga, el fondo del texto hace pensar en la aspiración de acercarse a lo inaprensible que caracteriza a la poesía. La vida de Johannes es corriente y lo que la explica en su última hora son asuntos (el término que en la novela se repite para nombrar la complejidad es «cosas») tan previsibles como la relación con su mujer o la amistad con otro pescador llamado Peter. Sin embargo, Fosse es capaz de utilizar ese material noble y sencillo para dirigirse de algún modo a lo sagrado. A ese respecto, que el autor no se refiera en el título al día y a la noche hace pensar en el fragmento del 'Génesis' en el que aparecen la mañana y la tarde sin que Dios haya creado aún el sol. San Agustín lo explicaba diciendo que no llega la noche si el Creador no es abandonado por el amor de la criatura. Que el protagonista sea un pescador intensifica el aroma bíblico de una novela que alcanza momentos de extraordinaria emoción. Entre ellos, el último viaje de Johannes en la barca de su amigo Peter o el pasaje en el que el protagonista parece encontrarse con su hija Signe, que lo busca nerviosa, «con los ojos negros de miedo», camino de la casa en la que su padre no contesta el teléfono.