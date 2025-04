Cómo se investiga (de verdad) un crimen

Manuel Marlasca es uno de las grandes referentes del periodismo de sucesos en España –lo que se ha venido a llamar 'true crime'– en todos ... sus formatos, en especial el televisivo. Su desembarco en la ficción negra es el excelente libro 'Tú bailas y yo disparo', una obra que relata una investigación del grupo X de homicidios de la Policía, un caso que, desde sus primeros párrafos parece irresoluble, casi un puzle enorme del que solo hay una pieza. El torso de una mujer ha aparecido en una maleta. Identificarla es imposible. Los policías, y el lector a su lado, realizarán todo el trabajo para poner un nombre al cadáver y desmantelar la trama que se oculta tras el siniestro crimen.

'Tú bailas y yo disparo' tiene lo mejor de dos mundos. Su recreación de lo que supone una investigación es fascinante y evidencia el periodista de raza que es Marlasca a la hora de explicar el segundo a segundo de la actividad policial. Hay grandes reportajes que no son tan eficaces al explicar cómo se investiga un crimen. No es de extrañar que uno de los protagonistas de Marlasca guarde en su casa un ejemplar de 'Homicidio', el primer libro de David Simon, el creador de 'The Wire'. Pero la construcción de la trama, la capacidad de esposar al lector a la muñeca de los personajes para que viva con ellos una historia adictiva, revela también una maestría en el arte de la ficción. Por suerte, la intención del autor es continuar con la saga del grupo X en futuros libros.