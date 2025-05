La invención de las imágenes

M. CARRASCO MADRID. Sábado, 18 de marzo 2023, 15:27 Comenta Compartir

Leo en el catálogo que Julie Jones –comisaria de la exposición 'Visiones expandidas. Fotografía y experimentación'–, se preguntaba sorprendida por el hecho de que el ... diseñador gráfico Gérard Ifert, habituado a experimentar en sus proyectos escenográficos, no fuera más conocido en el mundo del arte y la fotografía. El propio Ifert le respondió: «Los grafistas me consideran fotógrafo y los fotógrafos me consideran grafista. No soy ni lo uno ni lo otro y soy ambas cosas a la vez. Soy inventor». Un comentario que sirvió a Julie Jones (especialista del departamento de fotografía del Centro Pompidou), de punto de partida para investigar las relaciones entre fotografía abstracta y publicidad, y que ha dado como resultado esta muestra.

Nueva gramática visual. Otra pregunta pertinente sería el porqué de la irrupción de la fotografía en las Vanguardias Históricas, en los dadaístas y surrealistas, y sobre todo los artistas cercanos al constructivismo. Asistimos al despliegue de fotomontajes, collages, fotogramas... generadores de novedosos lenguajes visuales. Al no estar vinculada a una larga 'tradición' la fotografía encarnaba el 'espíritu' de los nuevos tiempos. Una nueva gramática visual que tuvo en el ámbito experimental de la 'Luz' –la primera sección del recorrido– muchos seguidores, entre otros Bruce Conner, los fotogramas de Peter Miller, las imágenes abstractas –sin cámara– de László-Moholy-Nagy, o los fotogramas de Man Ray, que además es autor de la transgresora imagen –todo un icono fotográfico– de la marquesa Luisa Casati. Hay además obras de artistas actuales, nos detenemos en 'Estudio de las vibraciones de un peatón', de Olafur Eliasson, donde experimenta con su propio cuerpo en movimiento. Este diálogo entre fotografías históricas y contemporáneas busca enfatizar afinidades formales y temáticas, ofreciéndonos una idea de renovación, de huida de cánones... Aquí radica su riqueza, de ahí la dificultad de establecer una definición de fotografía. Color. Son interesantes los múltiples sentidos del color –el mundo es color–, de este modo la fotografía refleja una imagen más fiel de la realidad, «y –sugiere Julie Jones– al mismo tiempo artificial... si se manipula. Desde sus inicios se usó de manera subversiva por su capacidad de difuminar la frontera entre este medio y la pintura». Este muestrario de fotografías en color viene de la mano de Brancusi, Sara Cwynar, Dora Maar, Heinz Hajek-Halke, Hergo, Ellen Carey, Paolo Gioli, Elizabeth Lennard, James Welling, Sameer Makarius, Beatrice Caracciolo, W. Tillmans... Ampliación. Las enormes posibilidades de la técnica de ampliación de la imagen (microscopio, radiografías, infrarrojos, telescopio ...) protagonizan la sección 'La visión a prueba', con instantáneas de Georges Guilpin, Étienne Léopold Trouvelot, Alexandre Vitkine, Dennis Hoppenheim, Rudolf Steiner... Y la instalación 'De la mano a la boca', de Jeff Guess, donde aborda los límites de la fotografía. Nos detenemos en 'Recrear mundos', y vuelvo a disfrutar de Brassaï y sus inolvidables grafitis, un autorretrato de Gilbert & George, y las composiciones de Raoul Hausmann. Cuerpo. Finalizamos con 'Anatomías', o la re/formulación del cuerpo humano, un territorio sujeto a la experimentación, fruto de las identidades y otras teorías de género. No podía faltar la 'belleza' –romántica– de los cuerpos mutilados según Joel-Peter Witkin, acompañado de otros grandes, como Man Ray, Lucien Lorelle, Nathan Lerner, Pierre Boucher, Herbert Bayer, Pierre Molinier, Georges Hugnet... Invención. En la exposición se pone de manifiesto cómo la fotografía ha adquirido el estatus de obra de arte a raíz de la mixtificación, la libertad creativa, las diferencias de estéticas, formatos, técnicas... gracias a fotógrafos y artistas que han tenido mucho de 'inventores'.

