«Intuir es relacionar una realidad con otra para mutuo enriquecimiento»

Luis Canelo (Moraleja, 1942) expone su individual en el Meiac titulada 'De natura: La naturaleza en su lugar geométrico'.

–En líneas generales, ¿cómo se ... enfrenta a una exposición?

–Como una consecuencia de la exposición anterior y en cuanto que considero que he avanzado con alguna novedad en mis planteamientos y resultados artísticos. El ciclo puede ser de 3 o 4 años, y siempre tengo en el tiempo intermedio situaciones de inquietud, e incluso de angustia, para encontrar el siguiente paso justificadamente. Es la azarosa aventura del arte y la autoexigencia que conlleva.

–¿Qué sucede en ese intervalo mientras tanto?

–En esta secuencia es fundamental el dibujo o la obra sobre papel, y suele ser el antecedente de la obra pictórica de la siguiente exposición, por la que usted me pregunta. Pero en mi caso, siempre me queda un margen de insatisfacción que me empuja para seguir avanzando.

–Me gustaría abundar en su visión y uso del dibujo.

–Afirmo categóricamente: me entusiasma el dibujo y me es absolutamente necesario. Para mí, es la estructura básica mental del planteamiento artístico en el que me muevo. Puede ser un boceto previo de una obra de mayor dimensión, pero predomina el dibujo como obra acabada en sí misma. Aporta la inmediatez conectiva entre la mente y la mano. Ágil en la ejecución de formas y detalles, permite infinidad de variantes y matices sobre una determinada serie que practico habitualmente. Además, y esto es fundamental, me apasiona la textura del papel o cartón, por lo que también pinto sobre ellos con frecuencia.

–Su interpretación de la naturaleza parte de la realidad...

–Efectivamente, parto de la realidad sensorial, aunque luego intervengan otros componentes más intelectuales. Desde que empecé a pintar con cierto hábito (aproximadamente a los 10 años), me interesé por el paisaje rural del entorno de Moraleja, donde nací. Pero a partir de los años 60 me centré más específicamente en la geología y la biología, ya con matices científicos y filosóficos. Tàpies fue una revelación, y aquí comenzó mi aventura con el arte abstracto.

–¿Cómo percibe la realidad?

–La naturaleza la percibo como un dato de la realidad perceptual, que interpreto desde el lenguaje pictórico (líneas, colores, texturas... ), oscilando entre representaciones figurativo-descriptivas y otras veces desde visiones más científicas, como observaciones microscópicas de gérmenes biológicos o corpúsculos físicos. El reto está en que esto hay que resolverlo como pintor.

–'De natura: la naturaleza en su lugar geométrico' es, en palabras de Javier Cano, gran conocedor de su obra, «una especie de meditación sobre la forma, la estructura, el color y la relación entre la naturaleza y la representación».

–Yo creo que la vivencia profunda de la naturaleza la tengo que representar pictóricamente con su lenguaje correspondiente. Dicha naturaleza se ofrece en infinitas manifestaciones: la fluidez del agua, la dureza mineral, la evanescencia atmosférica, la ambigüedad biológica... etc., y todo esto hay que representarlo en su forma, estructura y colores correspondientes; a veces de forma más sensorialmente descriptiva, y otras metafóricamente.

–Me parece muy revelador el texto recogido en vinilo de Wagensberg: «Pero hay algo más que se puede hacer con un pedazo de realidad en ambas formas de conocimiento (ciencia y arte): intuir. Se trata de hablar de las intuiciones científicas que ciertos artistas han tenido de las formas de la naturaleza».

–Coincido absolutamente con usted. Me parece la cita nuclear de toda la exposición. Está tomada de su obra 'La rebelión de las formas', importante investigador y divulgador de Filosofía de la Ciencia, lamenta la disfunción valorativa, incluso en ámbitos universitarios, entra la Ciencia y el Arte. Intuir es relacionar una realidad con otra realidad para mutuo enriquecimiento. De ahí que yo hable de mis interpretaciones metafóricas de la naturaleza.

–¿Nos ofrece algunos ejemplos?

– Son interminables, así la intuición convergente del matemático Thomas Banchoff (años 70) con Dalí (años 40), quien se adelantó al matemático en un artículo del Washington Post en el estudio de la visualización de la cuarta dimensión. A su vez Dalí se había inspirado en el místico, filósofo y matemático medieval Ramón Llull. En arquitectura, tenemos el ejemplo de Gaudí que decía: «Mi maestro es el árbol que veo cada día camino del trabajo». Gaudí, como buen arquitecto, era un gran observador de la naturaleza. Es un caso único de síntesis de inteligibilidad y belleza. Podríamos seguir con Kandinsky y sus investigaciones geométrico-espaciales; Palazuelo, síntesis de pintura-matemáticas y Teosofía; la conexión de la música y la temporalidad matemática del sonido, etc.

–Por último, ¿qué es una constante en su obra?

–El binomio naturaleza-materia, donde subyace la conexión arte-filosofía-ciencia. Como pintor soy autodidacta, mis estudios universitarios son de Filosofía, obviamente no soy científico ni matemático, pero sí me he interesado por la Filosofía de la Ciencia y Matemáticas. El concepto de materia me acompaña como pintor sensorialmente, pero es tan amplio que, lógicamente, incluye a la Física, Química, Biología, Geología y, por supuesto para mí, especialmente a la Metafísica (Aristóteles y otros). Este es mi perfil intelectual.