«Me interesa abordar la memoria desde las grietas de la historia»

Abel Jaramillo (Medina de la Torres, Badajoz, 1993) expone en la Sala Europa de Badajoz, una muestra titulada 'Si la magia es una alquimia, el relato lo cuenta el fantasma', donde nos da a conocer la figura del cineasta extremeño Celestino Coronado (Puebla de Sancho ... Pérez, 1944 - 2014, Londres).

–En primer lugar, ¿cómo afronta cada nuevo proyecto expositivo?

–La idea expositiva forma parte del proceso de trabajo de cada proyecto y es una parte más que influye y afecta a cómo se materializan algunas piezas. El lugar donde se exhibe, las características del espacio, la propia arquitectura, etc., suelen ser elementos a incorporar en mi trabajo cuando me enfrento a un proyecto expositivo.

Si la magia es una alquimia, el relato lo cuenta el fantasma Autor: Abel Jaramillo. Lugar: Sala Europa de Badajoz. Fecha: Hasta el 8 de julio

–¿En el caso que nos ocupa?

–Las columnas repartidas por las dos salas eran elementos con el que se podía trabajar y en lugar de obviar la presencia de estas columnas decidí incorporar una de ellas como intervención específica en la sala.

–He revisado algunos trabajos anteriores y observo su interés por el concepto de memoria, de archivo...

–Trabajo habitualmente con cuestiones que tienen que ver con la narración de historias, con narrativas que atraviesan el relato oral, el documento, las producciones culturales... Me interesa abordar estas ideas desde las grietas de la historia, los relatos en los márgenes: quién, cómo y desde dónde se cuenta la historia. En este sentido, la idea de memoria está muy presente pero no de una manera nostálgica, sino como herramienta para plantear interrogantes en el presente.

–Sucede con su recuperación del cineasta extremeño Celestino Coronado...

–Recuperar la figura de Celestino Coronado me parece un trabajo de justicia, pero a la vez nos devuelve una imagen que genera preguntas, que nos hace cuestionarnos ¿cómo es posible que un personaje así sea tan desconocido en Extremadura? Y esa fue la pregunta que me llevó a querer trabajar sobre él. A partir de ahí siempre hay un componente de azar en este tipo de investigaciones, de conexiones y coincidencias que se van generando en el camino. Y es una de las cuestiones que más disfruto durante el proceso.

–Y esta recuperación la realiza en el vídeo 'Jolonque', desde el afecto y recuerdo de un amigo de Celestino...

–La primera vez que visité Jolonque en febrero de 2020 me di cuenta que era un lugar al que tenía que llegar en algún momento durante el proceso. Fue una visita de un día en el que grabé y registré el material que tenía Jesús Rey, íntimo amigo de Celestino, mientras me iba explicando el contexto de cada carta, guion y fotografía. Al revisar ese material me di cuenta que era la narración que quería para hablar de Celestino, una voz que lo trae al presente desde el afecto, desde la amistad. Volví el pasado verano durante una semana a Jolonque para grabar esta pieza sin ningún tipo de guion o boceto previo en la estructura del vídeo. El resultado son diferentes momentos que se dieron durante esos días.

–¿Qué supuso la película 'Hamlet' para Celestino Coronado?

–Fue su película más reconocida y aclamada, y una de sus producciones sobre las que empecé a trabajar cuando conocí su historia. De ahí empecé a abordar la idea del fantasma, de hacer hablar al fantasma: intentar abordar el proceso de trabajo de Celestino desde sus propias palabras a partir de cartas y entrevistas. Pensar en un Hamlet sin Hamlet a partir de estos fragmentos.

–¿De qué manera lo ha evidenciado en la muestra?

–De este proceso de trabajo realicé dos piezas que están presentes en la exposición: una instalación y una pieza de audio situada en las escaleras de la entrada. Las dos parten de una cuestión muy teatral que está presente en el cine de Celestino Coronado, marcado por su trabajo con la compañía de Lindsay Kemp y otras direcciones teatrales. Esa idea abiertamente escénica en sus películas me parecía un gesto muy relevante a recuperar, donde hay una tensión entre la forma y el relato, donde se reclama la presencia de un cuerpo pero a la vez no hay cuerpo presente, sino, de nuevo, esa idea del fantasma que cuenta la historia.

–En una entrevista con el bailarín Lindsay Kemp, ambos responden: «La magia es una alquimia, un cocido que nos sirve como elemento conductor»...

–Precisamente el título de la exposición parte de esta idea de que la historia la cuente el fantasma, unida a esa respuesta de Celestino y Lindsay Kemp en la revista 'El viejo topo', en 1979.

–¿Cuáles fueron los referentes de Celestino Coronado?

–Una gran multitud y aparecen tanto a través de sus producciones como en cartas o materiales personales. Ahí aparece toda una genealogía de nombres marcados por la disidencia sexual frente al poder, una práctica artística de militancia, un interés por una estética radical: desde Lorca a Genet, pasando por Pasolini, a quien homenajea en los créditos finales de 'Hamlet'.

–Lorca está muy presente...

–Sí, a través de las diferentes piezas del proyecto 'Un sonido negro' que expuse en el Centro Federico García Lorca en Granada, a finales de 2020, como parte de Facba. Ese fue realmente el inicio o la primera muestra que realizo sobre esta investigación y ese proceso fue el que me llevó también a 'Jolonque'.