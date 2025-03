Lo insondable en Jorge Martins

«La necesidad de decir algo después de ver un cuadro o leer una novela o escuchar una sinfonía es la demostración de la incapacidad ... de las palabras para penetrar en el enigma del arte (...). El vacío que sigue a la contemplación o a la audición (el silencio después de Mozart aún es de Mozart) o la lectura de una obra de arte es tan insoportable y enigmática como el vacío que precedió (o a su contemplación), y como soportamos mal el «vacío» tenemos que llenarlo con palabras, aunque estas no signifiquen nada ni consigan penetrar ese abismo». Quien escribe es Jorge Martins (Lisboa, 1940), uno de los artistas referenciales de la plástica portuguesa del último siglo. De su larga trayectoria queremos destacar que siendo muy joven tuvo una individual en el Centro Georges Pompidou de París, a finales de los 70.

Permanente actualidad. Pero como veremos su obra siempre es «joven». Conocí a Jorge en Badajoz, en el Meiac, donde fui a entrevistarle durante el montaje de su muestra 'Sombras y paradojas. El dibujo de Jorge Martins', que en palabras del propio artista: «No es la mayor de mis exposiciones pero sin duda es la más bella». No se me olvida el alborozo de Óscar Alonso Molina, comisario de la muestra, y nuestro recordado Antonio Franco, director del Meiac, cuando llegaron a la conclusión de que las claves expositivas de 'Sombras y paradojas' debían basarse en la permanente actualidad de la obra de Jorge Martins, de ahí que dispusieran las piezas a diferentes alturas, sin principio ni fin, y sin orden cronológico, convencidos como digo de lo novedoso de su estética en cada uno de los caminos elegidos. Un arte decididamente «joven» y sobre todo lejos de fórmulas repetitivas. Me percaté por otro lado del clima de compenetración que se había creado entre ellos. Óscar Alonso Molina entusiasmado me señalaba un pequeño dibujo realizado con el movimiento de muñeca, y otro cuyo trazo vendría delineado por la gestualidad corporal. Todo allí parecía un descubrimiento.

Ampliar TOPOMORPHIAS Autor: Jorge Martins Comisarios: Sérgio Mah y Jorge Martins Lugar: Fundaçao Eugénio de Almeida. Largo do Conde de Vila Flor. Évora Fecha: Hasta abril

Reflexiones. Esta exposición itineró al Marco de Vigo, donde a propósito de la misma se publicó 'Cadernos/Cuadernos' (Documenta), un interesante libro que recoge el pensamiento artístico y vital de Martins, con anotaciones nacidas acompañando apuntes, bocetos, y diseminadas en varios cuadernos de artista. Estuve en su presentación, en la Fundação Carmona Costa de Lisboa, presidida por Maria da Graça Dias Coelho Carmona e Costa, patrocinadora tanto de la muestra del Meiac, del libro, como de la magnífica exposición de pintura que ahora pueden disfrutar en la Fundação Eugénio de Almeida, una de las mejores que he visitado en los últimos años.

Pintura expandida. Poco después estuve en su estudio, en Campo Ourique (Lisboa), donde en ese preciso periodo estaba trabajando con pintura, cuadros que vemos en 'Topomorphias'. Recuerdo una frase reveladora de su forma de ser artista, y también de estar en el mundo: «La gente ve lo ya visto, yo siempre intento ir más allá». Nos movemos en los confines de lo insondable. Los espacios cromáticos son territorios simbólicos, espirituales, tejidos por el misterio del color, que «es una música que va lejos, que suena lejos», que va más allá del espacio plástico, que sale fuera de este... No caben pues las palabras, déjense envolver por su 'Jardim na China' (2010), 'Horizontes' (2018), 'Mudança da Fase' (2020), 'Jardim Probabilístico' (2012), 'Fantasía Cromática' (2010), 'Adagio Retiniano' (2011), 'Rondó' (2018)... Y entonces el «vacío» se llena de emociones y todo nos resulta más bello.