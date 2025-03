Inquietantes cosas de niños

Que la perturbadora relación que puede establecerse entre dos hermanas ha sido motivo literario y cinematográfico (no tanto entre hermanos varones, pero esa es otra) ... es algo que no escapa a casi nadie y los ejemplos de lo que digo serían múltiples. En puridad, la novela que hoy nos ocupa viene a ser una vuelta de tuerca más (tampoco la expresión está utilizada gratuitamente) al asunto y nos llega de la mano de la inglesa Daisy Johnson (Devon, 1990) de quien la cacereña editorial Periférica ya nos ofreció también su primera entrega, 'Bajo la superficie', recibida muy satisfactoriamente por la crítica y en la que, al igual que ocurrirá con esta de hoy, las familias disfuncionales y un pasado escabroso se erigían en columnas principales de la trama.

'Hermanas' se apoya sobre la –más que inquietante– perversa relación que tienen establecida dos extrañas hermanas adolescentes que responden a los curiosos nombres de Julio y Septiembre. Cuando la acción comienza, ambas, acompañadas por su madre, Sheela, autora de relatos infantiles, se asientan en una casa medio ruinosa en Yorkshire (que lleva por nombre el muy significativo 'El Refugio') a donde acuden tras tener que marcharse precipitadamente de Oxford, donde residen, tras un misterioso suceso que, como el lector espera, y aún ansía, no se desvelará hasta el final. Allí se quedan las tres hembras (el padre, según parece, murió hace tiempo) y el relato en sí, con continuos saltos hacia adelante y hacia atrás, incide sobre todo en el modo de pasar el tiempo allí de ellas, la madre –que no es un prodigio de lo que podríamos calificar de ama de casa al uso– casi siempre encerrada en su cuarto, evidentemente deprimida, tal vez trabajando en un nuevo libro, y las dos chicas desarrollando ocurrencias a cuál más peligrosa y desbaratada y manifestando continuamente, más con sus silencios y sus extrañas actuaciones que con palabras y diálogos, veladas referencias hacia ese hecho turbio que les hizo abandonar su hogar original. Si a eso unimos el decadente espacio que las rodea, opresivo e incómodo, no es raro que nos agobie este entorno malsano en el que nos vamos envolviendo casi desde el principio hasta el final. Porque desde el primer instante ya nos sentimos inmersos en un lugar incómodo, perverso donde está claro que algo no encaja y eso nos va empapando de una intranquilidad, pórtico del estricto miedo, que nos asusta y atrae en porcentajes muy parecidos.

Dividida en tres partes, casi toda la novela se cuenta, sin embargo, desde la voz y perspectiva de Julio, la menor de las dos hermanas, la más sensible y frágil, muy sujeta a la influencia que sobre ella ejerce su dominante, y a ratos antipática, hermana mayor. Y el peso de la narración lo llevan los continuos retos y desafíos que entre ellas se establecen (siempre propuestos por la tortuosa y casi enfermiza mente de Septiembre) que rayan muchas veces en el peligro serio del daño no solo mental, sino también muchas veces físico. Y es que, como el lector descubre en seguida, pese a estar tan intensamente unidas las hermanas entre ellas, también hay evidentes diferencias entre una y otra, como he señalado. A pesar de que a su madre también se le da cancha en el relato, su aparición en él viene pautada por otra voz narradora en tercera persona que, aunque dé la impresión de que el personaje en sí parece como incapaz de actuar y siempre desesperada ante la situación, al tomar algo de protagonismo se van rellenando alguno de los muchos huecos que el relato deja y así el lector puede ir haciéndose un poco de idea de por dónde va la sinuosa y evanescente trama que lo soporta. A lo largo de su transcurso, en medio de ese ambiente de mal sueño que nos va atrapando casi irremisiblemente, nos cuestionamos acerca de la dañina devoción que Julio manifiesta por Septiembre, nos agobiamos ante la certeza cada vez mayor de que lo que ocurrió en el colegio de las chicas fue un detonante evidentemente trágico para la situación actual en la que nos encontramos inmersos y, por supuesto, nos dejamos seducir por la idea de que ese manifiesto vínculo inquebrantable que parece unir a las dos hermanas de alguna u otra forma se romperá. Y no va a hacerlo de manera agradable, porque ya nos pesa en nuestro interior el legado de muchas historias parecidas ante las que nos hemos encontrado: de ese intenso terror psicológico, con tan penetrantes tintes góticos. También es cierto, sin embargo (y es un recurso manido en toda trama protagonizada por adolescentes) que al desleírse el personaje de la madre, las chicas cobran una importancia, una madurez, en este caso retorcida y turbadora; y ya se sabe que toda trama interpretada por niños contiene un pálpito de inquietud por esa manifiesta capacidad que tienen para difuminar los límites de lo real y lo fantástico, del juego y el miedo, de la lucidez y la locura.

Pero insisto que el bagaje de cada cual actúa como contrapeso a la hora de acercarnos a la resolución del enigma. Para desazón de más de uno, la sorpresa que disipará la intriga no lo es tanto. Cabalmente previsible por más de uno, lo mejor es quedarnos con la incitante y nociva atmósfera en la que el relato nos sume gracias a una narración plena de espeluznante poesía que tan bien nos acerca a la demoledora experiencia que les toca vivir a estas mujeres encerradas en sí mismas tratando de aparentar que nada ha sucedido. Pero sí ocurrió: como nos temíamos, y pese al alivio que supone resolver un problema angustioso, el mal rato que pasamos no nos lo quita nadie.