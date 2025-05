El ingrediente que faltaba

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 18 de marzo 2023, 16:22 Comenta Compartir

Todavía hay a estas alturas quien niega a Marino González Montero el lugar que tranquilamente, por sus méritos, ocupa ya en el concierto de las ... letras contemporáneas por el hecho de que la mayor parte de su ya caudalosa obra (que con validez demostrada ha sabido circular tanto por el derrotero de la narrativa, como el de la poesía y, sobre todo, el teatro) la haya publicado la misma editorial, De la luna libros, que con tanto acierto lleva dirigiendo casi treinta años ya. Conviene ir contradiciendo de una vez por todas lo que consideran algunos craso demérito, como si a estas alturas publicar algo no estuviera al alcance de cualquiera (benditas, o malditas, según se entienda, Editamas o Círculo Rojo) y como si, por otro lado, su condición de editor estricto, dotado de un escrupuloso criterio de selección a la hora de elegir quién publica en su editorial, no lo aplicase, con más rigor si cabe todavía, a sí mismo en su faceta de escritor. Pero bueno, no se trata ahora de volver a un debate por lo demás estéril, sino desde aquí congratularme no solo por la evidente calidad de su última entrega, sino también porque con ella se cierra ese otro interesante proyecto que durante los últimos cuatro o cinco años ha llevado a cabo la editorial dando a conocer en rigurosa primicia algunas de las últimas narraciones de buena parte de los escritores más interesantes en este campo en las letras extremeñas; estoy refiriéndome a la colección 'Lunas de Oriente', reflejo narrativo de lo que su más que bien intencionada colección 'Lunas de Poniente' realizó en el ámbito de la poesía.

Lo que piensan los hombres bajo el agua Marino González Montero. Editorial: De la luna libros. Mérida, 2022. 100 páginas. Precio. 15 euros. Vayamos al asunto ya. Este 'Lo que piensan los hombres bajo el agua' supone un evidente punto de inflexión en la trayectoria narrativa de nuestro autor; y lo es porque cauteriza definitivamente una mínima lacra detectable en su ya más de veinte años de creación literaria, la cual, si se mira bien, no es tal: haberse dotado de una voz inconfundible que, sin embargo, aparte de ser ya perfectamente identificable, se quedaba un tanto envarada a la hora de saltar de un género a otro. El evidente cambio de registro que apreciamos en esta última entrega mejora más que notablemente sus ya evidenciadas dotes. Me estoy refiriendo a la franca confianza que el autor muestra ahora en un tono –el humorístico– que hasta ahora había tenido un tanto constreñido en su producción. Lamentablemente, además, porque los que lo conocen saben de más de su capacidad innata para el relato oral divertido de cualquier historia, ya sea encima de un escenario o en una amigable charla de café. Ahora, en esta obra, Marino no escatima recursos para que ese ingrediente (aplicado siempre en su justa medida y combinando sabiamente con otros) engrandezca de forma palpable el resultado de esta edición. Estructurada en cuatro partes a las que dota de unidad la presencia de un protagonista-narrador fácilmente identificable (por cuanto puede conducirnos claramente al mismo autor), nos arrellanamos complacidos en estas ochenta viñetas (veinte justas por cada sección, algunas muy breves) que constituyen el libro. Con todo, ya desde un tal Cervantes, ese juego de separación entre protagonista, narrador y autor quedó más que aclarado en estos tiempos en los que la autoficción se ha convertido en el tercer gran género narrativo tras la novela policíaca y la novela histórica. No nos extraña ahora que González Montero, que es un auténtico conocedor tanto de la tradición literaria como de la más estricta contemporaneidad, quiera jugar también (en el más amplio de los sentidos) en esta liga, como dicen mis alumnos. Para ello se vale de cuatro espacios sobre los que orbitan los textos contenidos en cada una de las partes: la piscina climatizada, los hipermercados, los bares y el instituto y la consecución de un pleno contacto con el lector la realiza González Montero a través de la presentación de un personaje con el que es muy fácil identificarse. Sobre todo en los dos primeros episodios contemplamos a un protagonista ya tópico en la actual narrativa y, sobre todo, en el cine: ese hombre de cierta edad absolutamente abrumado por los cambios y el nuevo signo de los tiempos en los que le cuesta muchísimo ubicarse; 'En la piscina' (una serie que, por lo visto, inició en su página de Facebook) se ofrece esa otra cara de la obsesión por la forma física y en 'De compras' asistimos a la parodia de la definitiva instauración de los grandes centros comerciales como los nuevos templos y lugares casi más de asueto que de necesidad. Como un inolvidable Jacques Tati superado por los acontecimientos el protagonista desfila por esos dos citados ámbitos, pero luego se produce una acertada transición cuando pasamos a las otras dos partes porque ahí, digamos, que el personaje conductor se humaniza de alguna manera (en las dos primeras aparece como un más que regocijante cartoon) y cede espacio a otros personajes, a la vez que amplía espectros espaciales y temporales en un lugar siempre tan querido y al que tanto debemos personas de nuestra edad como es el bar. La última parte atornilla todavía más la probable identificación de narrador, protagonista y autor, toda vez que al centrase en el ámbito de las clases, es muy fácil ver al propio González Montero, próximo ya a jubilarse, que pasa revista a sus muchos años de dedicación a la enseñanza. Un regocijante recorrido guiado por un personaje cercano, unos ámbitos perfectamente identificables y un viaje, en fin, mucho más divertido que otras veces. Y precisamente por eso mucho más completo y atractivo.

