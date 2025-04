Inglaterra, ¡qué hermosa eres!

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 5 de febrero 2022, 13:44 Comenta Compartir

Confieso que el título elegido funciona porque creo que con él he logrado captar su atención; pero ahora que lo miro pues me parece que ... me he pasado con la befa, la mofa y el escarnio. No lo pretendía así, pero sea como fuere, lo importante es que haya conseguido que a ustedes les entren ganas de adentrarse en estas letras que tratan de reivindicar un libro de lectura, me atrevería a decir que balsámica, algo tan necesario a veces, y, sobre todo, tan ameno. Les auguro que si se pasan por sus entrañables retratos, simpáticas conversaciones y entretenidos lances considerarán el tiempo como bien empleado.

Bromas aparte, mi título se ciñe también a lo que este 'Mar abierto' nos ofrece: una serie de páginas que vierten el enorme cariño por una tierra y por unos lugares en los que aún se respira el escozor de las consecuencias de la tremenda guerra que los ingleses han sufrido. Me estoy refiriendo en este caso a la Segunda Guerra Mundial, en la que justo es reconocer que fueron ellos los que llevaron siempre la iniciativa y los que en cierta medida salvaron al resto de Europa y del mundo de la hecatombe que se anunciaba; y eso a costa de terribles castigos y posteriores consecuencias que, aun tras la victoria, todavía están pasando facturas en forma de hambruna y resquemores varios a esos ciudadanos y territorios que Robert Appleyard visita en este despreocupado periplo vacacional que lleva a cabo antes de que la vida que, mucho se teme, le espera, venga a colocarlo en el sitio que parece corresponderle. El chaval vive en una zona minera donde sus antepasados, empezando por su padre, se han desempeñado en esta labor desde que tienen conciencia. Antes de su irrevocable destino, nuestro simpático protagonista decide tomarse una especie de tiempo sabático y recorrer una parte del país disfrutando de su libertad de adolescente recién hallada, yendo de un sitio para otro según el albur de quien decide ir por donde sea. Así, con lo mínimo indispensable y trabajando en lo que le sale para poder seguir tirando, acaba recalando en la cabaña de una larguirucha y extraña mujer de la que pronto conoce su tendencia a comer y beber muy bien y ponerse el mundo por montera y con la que muy pronto va a ir conociendo el lado intelectual que su despreocupado recorrido no le había permitido apreciar hasta ese momento. Por circunstancias que siempre terminan casando y no hacen abrupta la prolongada estancia del chico en la casa de la tal Dulcie (desde ya uno de esos personajes que se nos acaban pegando en los intersticios de nuestra memoria y ya no nos dejarán durante mucho tiempo) Robert se irá poco a poco acercando a secretos que la turbia personalidad de su anfitriona guarda y al descubrimiento de placeres que probablemente le estarían vedados de seguir su vida tan como parecía estar ya compuesta. Con Dulcie, Robert no solo aprende unas importantes lecciones sobre tolerancia y comprensión, sino que se acerca al gozoso disfrute de pequeños y grandes placeres desde una parte intelectual que siempre le pareció que estaba vedada para él. Estos saberes, tanto teóricos como prácticos, que asimila, lo convierten en más sabio, en alguien más capacitado para el disfrute de las pequeñas y grandes cosas de la vida: algo que, sin duda, termina enriqueciéndolo como persona y dotándole de una mayor capacidad de comprensión y tolerancia que harán que considere a Dulcie como a alguien imprescindible ya para su existencia. Del mismo modo ella encontrará en Robert una suerte de discípulo al que transmitir pequeñas enseñanzas sobre grandes asuntos, o viceversa, algo que hará que terminen ambos por formar un tándem tan atractivo como indispensable. La ubicación de la acción en un espacio y tiempo tan determinados, apenas enmascara el evidente hecho de que el autor se oculta tras la simpática y briosa personalidad del protagonista. Justo es reconocer que los tiempos han cambiado y un joven de dieciséis años de entonces atesoraba una personalidad a años luz de la de los de esa misma edad en la actualidad; pero por lo mismo es también significativo (y, a la par, menos creíble) que un muchacho avezado en los trabajos manuales y al que le espera la vida sacrificada y heroica de la mina sea capaz de asimilar con tanto entusiasmo, no ya el modo de vida de la simpar Dulcie, sino su atracción por el ámbito literario y artístico. Pero creo que el entusiasmo lógico por lo idílico de la situación que se nos plantea no cercena lo acaso inapropiado de la buena intención del autor. En mi modesta vanagloria, me gusta pensar que tal vez el lector convencido encuentre concomitancias, tanto temáticas como estructurales, con una novela que traje aquí hace unos meses de la cual la gente me ha hablado luego con bastante simpatía; estoy refiriéndome a los 'Recuerdos de un jardinero inglés', de Reginald Arkell. Tanto en una como en otra se evoca esa Inglaterra feliz, conservadora hasta cierto punto, amante de las tradiciones, que, irremediablemente, se ha perdido. De la misma manera también tenemos aquí a un personaje que, en la actualidad, echa la vista atrás para evocar lo que ha sido su vida y se da cuenta del paso del tiempo. Esta de hoy amplía la perspectiva e introduce la apasionante subtrama literaria de la amiga alemana de Dulcie, con lo que la novela gana en peso específico y multiplica las opciones de entretenimiento y disfrute que lectura tan positiva ya tenía de por sí. Una placentera historia que en manos de los viejos estudios Ealing volvería a dar como resultado una de esas entrañables joyas que tanto nos satisfacían los lejanos sábados por la tarde delante del televisor. Mar abierto Benjamin Myers Editorial: Tusquets. Barcelona, 2021 256 páginas Precio: 18.50 euros

