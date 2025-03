Más incógnitas por resolver

Tras 'Muerte por ausencia' y 'Laberinto: anatomía del presente' llega ahora este 'Satanás' que, tal vez, concluya una trilogía con la que (sin quizá ser ... consciente en su momento cuando la inició, como suele ocurrir en estos casos) lleva comprometido Marino González Montero desde 2017. Afortunadamente, ello no ha sido óbice para diversificar su siempre atenta inquietud en otros diferentes ámbitos: sin ir más lejos, entre los dos títulos mencionados y el que ahora nos ocupa se coló su, para mí, más musculoso trabajo en este ámbito de difícil ubicación, mezcla de teatro y poesía, en el que lleva tiempo desenvolviéndose; me estoy refiriendo a 'Aquiles', de cuyo inalienable aliento poético parece haberse impregnado más esta tercera entrega que traemos. Y ya aparece como «en prensa», un nuevo título en su condición de poeta.

A poco que echemos un somero vistazo al desarrollo de la trilogía iremos notando los avances y mejoras en la misma; no solo temáticamente (pues fácilmente puede rastrearse la paulatina concreción en el eje temático al que van sumándose esas lacerantes cuestiones que, sin dar respuesta, nos ha venido planteando) sino también en el terreno de la expresión: más concretamente cómo lo poético ha ido comiendo terreno a lo meramente teatral. 'Satanás' cuenta –eso es cierto– con una puesta en escena que repite, o mejor, mantiene, la estructura –también en cinco actos– de las dos entregas anteriores y con un abanico temático que, una vez más, tras desfilar por los diferentes estamentos que compendia el absurdo al que se ve abocada nuestra vida y condición, termina concretándose, en este caso, en un asunto de afilada actualidad que tiene mucho de preparación para lo que puede venirnos en un futuro no tan lejano. Del mismo modo volvemos a encontrarnos ante dos personajes denominados genéricamente, uno masculino y otro femenino, dependientes de una deidad que los maneja a su antojo (es cierto que en 'Muerte por ausencia' se trataba de tres, impelidos por una voz ausente, pero el esquema básico es el mismo: de igual manera aquellos personajes respondían también a la práctica anonimia que les otorgaba su mero nombre numérico); pero si en 'Laberinto' recurríamos al mundo clásico para encarar determinadas carencias humanas ante la diosa Fortuna, ahora nos vamos al epicentro del mal por antonomasia (desde el punto de vista judeocristiano) para llegar, curiosamente, a la misma conclusión: todo tipo de dios es fieramente humano y necesita, entonces, del obligado concurso de lo humano para garantizarse su existencia. Dicho de otro modo, tanto el Olimpo como Satanás dependen del Hombre y por ello no nos extraña que sea este el objeto de los desvelos que tan agónicas obras revelan. Me adelanto quizá cuando ya asevero que la carga moral que las piezas engloban forma parte no solo de la tradición teatral que entendió siempre el drama como un elemento importante para la pedagogía y la reflexión, sino que hay que entenderla como una severa asonada para que, como humanos, nos interroguemos sobre nuestros comportamientos y posibilidades y (¿quién sabe?) en la medida en que las encaramos pudiéramos llegar a modificarlas, a corregirlas.

Percibirá el lector que hemos ido pasando de aquella suerte de habitación con catafalco cutre de la primera entrega a esa iglesia abandonada que se usó luego como teatro y también dejó de utilizarse y concluimos en estas ruinas, también teatrales, donde un curioso personaje intrigante y bailarín que parece sacado de un espectáculo de cabaret, agobia con sus cuestiones (otra vez) a esta pareja, ahora ya consolidada que parecía estar retozando por allí. Por continuar con las semejanzas (tal vez sea mejor decir coherencias), de nuevo la deidad, satánica en este caso, opta por el acercamiento físico (Satanás viste diversas prendas siempre de color rojo y actúa como un personaje de la 'Commedia dell'Arte') y conceptual; se ubica perfectamente en la contemporaneidad que representa esa pareja de recién casados en la romántica isla de Taormina, que han encontrado un abandonado teatro donde dramatizarán física y espiritualmente los diversos avatares de su relación, azuzados por las incómodas preguntas que el otro les asesta. El procedimiento es el mismo una vez más; a medida que avanza la acción iremos descubriendo aquellas falsedades, aquellos secretos que, desvelándose ahora, conducen a la pareja –como en las ocasiones anteriores– a una especie de redención propiciada, paradójicamente en este caso, por la personificación que menos consideraríamos propensa a ejercitar esa suerte de iluminación. Indudable avance: Satanás tan humanizado, dueño de un poder omnímodo que, sin embargo, en el transcurso de la obra parece ir poco a poco empequeñeciéndose.

Última imbricación: el indudable atractivo (una vez más) del variopinto lenguaje empleado. A diferencia de las obras anteriores, ahora el demiurgo habla siempre en verso, con lo que sube cuantitativa (y cualitativamente) el tono poético, a la par que el elevado y filosófico; pero, como en ocasiones anteriores, se acompaña (y contrasta) con toda clase de chistes, ocurrencias (¡¡esos matrimonios que se enfrían!!), anglicismos, juegos de palabras pensados para «romper» esa dinámica acaso excesivamente saturada y hacer jugar al unísono comedia y tragedia. Las pormenorizadas acotaciones del autor marcan continuamente ese dominio escénico que Marino atesora. Atentos a su inminente estreno, que será donde adecuadamente cuajarán (y nos llevaremos con nosotros) todas estas atrevidas propuestas. Como Satanás manzanas: «tiene muchas».