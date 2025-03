Iluminaciones

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 22 de octubre 2022, 15:43 Comenta Compartir

Ya se ha dicho hasta la saciedad que la poesía no vive de dar respuestas, sino de plantear preguntas. Este nuevo libro de Sandra Benito ... Fernández (Plasencia, 1992), el segundo tras el atractivo 'Ciudad abierta', cumple a rajatabla semejante aforismo porque, pese a contar con un pórtico tan perfectamente labrado y tan redondo como es el emblemático poema 'Identidad', que lo inicia, a lo largo de su bien pautado recorrido posterior vamos a comprobar que lo que en él se anunció no va a llegar del todo. Asistimos durante su transcurso a un proceso de desposesión, que va dejando atrás las últimas sombras de la infancia y camina valiente y decidido hacia la luz, la iluminación que supone la madurez, pero estamos aún en pleno proceso, de ahí la perfecta concreción de su título: 'Víspera de la luz'. Ya en las citas cuidadosamente elegidas que la autora antepone empezamos a entrever atisbos de por dónde va a conducirnos la singladura de este poemario. Sandra Benito recupera la (un tanto gastada) metáfora de la luz como signo de conocimiento, de iluminación, valga la obviedad. 'Identidad', ya lo he dicho, indaga, sobre todo, en la búsqueda de sí mismo. Así de sencilla parecería, en principio, la estructura de este libro: la luz entendida como aquello que, tras el destello inicial que nos ilumina, nos ayuda a bucear en nuestro interior para que podamos ahondar en esa búsqueda de conocernos, siquiera un instante –como en la cita de José Hierro– en esa percepción, ese conocimiento de nosotros mismos. Tal vez para la revelación de nuestra circunstancia actual no quepa sino empezar por una pesquisa profunda en nuestra propia trayectoria anterior, de ahí que en muchos de los poemas brille con especial intensidad la evocación nostálgica de tiempos anteriores, de seres queridos que se sugieren o explicitan, así como de situaciones vividas que de alguna manera estamos convencidos de que nos han ido conformando hasta constituirnos en lo que somos, nos guste o no el resultado final de esa singladura.

Palpable se me antoja el salto cualitativo que experimentamos desde el poemario anterior a este; si bien, como en aquel, la mayor parte de los poemas siguen dirigidos a un tú (un otro o el mismo yo), lo que establece una idea esencial del poema como diálogo (aunque luego no se obtenga respuesta), ahora, antes de adentrarnos por su interior, ya observamos desde fuera sustanciosos cambios. El primero que nos llama la atención es que ahora ningún poema va precedido por una cita, como sí ocurría en 'Ciudad abierta'; aquellas han quedado solo como frontispicio antes de adentrarse en el contenido total de nuestro texto y ahora únicamente hay tres (de Cernuda, Gimferrer y Hierro) y, como advertí, las tres tienen que ver directamente con el tema de la luz, lo que dota de homogeneidad a todo el conjunto. Tal vez esa función de anclaje la asuma ahora el título que llevan todos y cada uno de los poemas: concisos, reducidos casi siempre a una palabra o sintagma aparentemente desligados del resto del poema, como si solo la autora tuviese la clave para su elección y/o forzara al lector a componer la secuencia. Navegando ya por el interior, nos atrapa el bien calibrado misticismo que parece latir en los ocho poemas que constituyen su primera parte, acertadamente titulada 'El destello'; misticismo en cuanto a una indagación –tampoco excesivamente profunda, pero, insisto, latente– acerca de la suficiencia de la palabra. 'La luz' constituye ya el tronco del libro; casi una treintena de poemas que mantienen esa connotación especial que identifica la poesía de Sandra Benito. Estamos, en un elevado número de casos, ante poemas muy bien compuestos, que responden precisamente a un mecanismo de construcción varias veces ensayado, casi siempre con éxito. Anáforas y paralelismos afianzan una disposición estructural desde los primeros versos para que fluyan afinadamente hacia la desembocadura final, con lo que se consigue el desenlace soñado de cualquier poema: el perfecto cierre que anuda el concepto fundamental que se abría al inicio. Ejemplos hay múltiples: 'Identidad', 'Reescritura', 'Umbral afuera', 'Mecánica celeste', 'Alteridad', 'Reconstrucción' o 'Recipiente vacío', por citar sólo algunos. Suscitan también mi interés esos poemas que muestran abundancia de los tiempos futuros ('Reconstrucción' o 'Primogénito') tan poco empleados ni en el habla ni en la escritura, pues me parece que alientan también esa insobornable fe en el porvenir aunque no puedan del todo arrinconar los miedos, esa indefensión, esa crispación que trasluce el contenido esencial del libro. Al hilo de esa transformación que el espíritu del sujeto va experimentando se superponen otros asuntos que encuentran cabida cómoda entre los versos; motivos como el de la niña que se fue y ya se está dejando de ser, la casa (en tanto que epicentro de la seguridad), el desarraigo o la maternidad (como posibilidad o como frustración) también anidan aquí y nada nos extraña. Poema tras poema se ha ido procediendo a ese desvelamiento de la mano de una voz un tanto atónita que pese al tono firme que trata de conferir a su dicción, adolece aún del vértigo inherente que tan tremendo salto en el vacío provoca y su llegada no es (no puede ser aún) la certeza absoluta, antes al contrario; el magnífico cierre asume la derrota sin caer en el desconsuelo: «Nunca sabré quién fui, / dónde estuve y con quién / cuando el destello se formaba / y atravesaba ríos y cavernas / mientras yo jugaba sola / en la víspera de la luz». El segundo peldaño de una trayectoria más que prometedora se clausura con una nota muy alta.

