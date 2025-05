Hurtado Simó, filósofo cinéfilo

Natural de Sevilla (1984), en cuya Universidad se doctoró en Filosofía, Hurtado ha dicho alguna vez que Extremadura le ha marcado la existencia desde sus ... tiempos infantiles, por razones varias. Actualmente, enseña en el IES 'Santiago Apóstol' de Almendralejo, instituto donde tantos magníficos claustrales combinan docencia con investigación y producción literaria de distintos géneros. Jefe de Estudios, ha establecido la materia Educación para la Igualdad de Géneros (3º ESO).

Miembro también del Grupo de Investigación Filosófica de la Cultura de la Universidad de Sevilla y del Proyecto I+D Escritoras y Pensadoras europeas (MEC), Hurtado Simó' tiene numerosas publicaciones centradas en la filosofía del siglo XVIII, distinguiéndose sus trabajos sobre las conexiones entre los orígenes del feminismo y la Ilustración radical francesa e inglesa. Suyas son también las traducciones de Sophie de Grouchy, Madame Helvétius y Catharine Macaulay Graham. Conjuga el interés hacia estas personalidades con la atención a pensadores contemporáneos tan influyentes como los de la Escuela de Frankfort o los teóricos de la «deconstrucción» crítica. Entre sus obras cabe recordar 'El ocaso del optimismo. De Leibniz a Hamacher', 'Debates tras el terremoto de Lisboa de 1755', 'La filosofía de Sophie de Grouchy: gnoseología, ética, política y feminismo', 'Cartas de amor a Mailia Garat', 'Cartas sobre la simpatía' o 'Cinco estudios sobre Habermas: democracia, feminismo y religión en el marco de las sociedades cosmopolitas actuales'.

Educando en igualdad. 30 películas feministas para ver en el aula Ricardo Hurtado Simó Editorial: Alfar Sevilla, 2022 436 páginas Precio: 23 euros.

Según puede deducirse, el autor se ha interesado especialmente por el estudio de las causas de las mujeres, las reivindicaciones, hitos históricos, conceptos y figuras destacadas del movimiento feminista. Son temas que, sin duda, aborda en sus clases, sirviéndose de los recursos técnicos cada vez más habituales. Es el origen de este libro, Educando en libertad, cuyo subtítulo 'Películs feministas para ver en el aula abre ya puertas».

«La lucha por la igualdad y la libertad de las mujeres –prologa el autor– es un movimiento imparable... El feminismo es un hecho global que ya trasciende fronteras y culturas... acabando con la situación de sometimiento que ha marcado la relación entre hombres y mujeres a lo largo de la historia» (pág. 11). Para enseñarlo, propone tomar el cine como hilo conductor, ofreciendo el estudio (tras visionarlas, se supone) de hasta treinta películas seleccionadas entre las más influyentes, merced a las cuales ha ido conformándose el imaginario colectivo de las últimas generaciones en torno al debate sexo-género, techo de cristal, brechas salariales, violencia de género, etc.

Las cintas se ofrecen en cinco bloques, según la temática dominante: historias de las luchas contra las discriminaciones ('Ágora', 'Belle', 'Sufragistas', 'Las horas', 'Figuras ocultas', 'En tierra de hombres', 'Una cuestión de género'); la mujer en el mundo occidental ('Criadas y señoras', 'Carol', 'La sonrisa de Mona Lisa', 'Thelma y Louise', 'Pequeña miss Sunshine', 'Juno', 'Los chicos están bien', 'Quiero ser como Beckham'); el relato femenino en España ('Libertarias', 'Las 13 rosas', 'Un novio para Yasmina', 'Carmen y Lola', 'No estarás sola', 'Sara'); las mujeres en el mundo musulmán ('Persépolis', 'Mooladé', 'El día que me convertí en mujer', 'La bicicleta verde', 'Mustang', 'La estación de las mujeres') y relatos mágicos de lo femenino ('Brave', 'Wonder Woman', 'Whale Rider', 'Memorias de Antonia'), quizás el capítulo más novedoso.

Los cinco, elaborados con evidente intención pedagógica, útiles para alumnos, docente y cualquier persona comprometida con la igualdad, presentan similar estructura: ficha técnica y sinopsis del film, recorrido histórico de su temática desde los orígenes de la cultura occidental, análisis de los contenidos, propuestas didácticas (debate, reflexión individual, investigaciones y lecturas complementarias), más un apéndice bibliográfico.

Redactado en prosa pulcra, clara y rigurosa, el libro constituye una excelente herramienta para todos los implicados en la educación (¿quién no lo está?).