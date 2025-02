Humo blanco

Sábado, 3 de febrero 2024, 13:12 Comenta Compartir

Marigold huye de los fantasmas de su antigua vida, que no dejan de perseguirla. Pero puede que mudarse sea el nuevo comienzo que necesita. Su ... madre acaba de aceptar un trabajo de la Fundación Sterling que les proporciona una casa donde vivir, y que ahora Mari tendrá que compartir con su hermanastra Piper de diez años. El hogar reformado e impecable de Maple Street, ubicado entre casas ruinosas y rodeado de vecinos recelosos, tiene sus secretos. Pero el problema no termina ahí. En la casa desaparecen cosas, las puertas se abren solas y las luces se apagan; hay sombras que pasan frente a las habitaciones, voces que se pueden oír tras las paredes y un olor repugnante que sale de los conductos de ventilación y que solo Mari parece percibir. Por si eso fuera poco, Piper no deja de hablar de una amiga que quiere que Mari desaparezca.

