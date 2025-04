Demasiado humano

Picassent es la prisión más grande de España y la segunda de Europa, con más de 2.500 presos. Estos son los datos, a los ... que el fotógrafo Raúl Belinchón les pone ‘Nombre’ en ‘Algo parecido a la libertad’, una muestra verdaderamente excepcional que pueden disfrutar en el Meiac… E interpelante, pues nuestra mirada sobre las cárceles cambia tras su visita.

Personas. Y claro, estos datos –con rostro y voz– dejan entonces de ser datos, transformándose en personas, como Beatriz, que tiene 49 años, y nos habla sobre el recuerdo más bonito de su infancia: «Cuando mi padre me rescató de las garras de un depredador sexual, mi tío». O Miguel, de 31 años: «Intento pensar y pensar y no me sale nada concreto sobre mi infancia. Solo resaltar que lo más feliz que me hacía era poder ayudar a mi madre».

Libertad. Pero esta muestra no va de encierros sino de libertad, aquella que se gana a pulso cuando cada uno de nosotros –los de dentro y los de fuera– somos capaces de ensanchar nuestra vida individual. Y en Picassent sucede, cabe la esperanza… Lo sabe Belinchón, cuya experiencia «carcelaria», que destila humanidad, se hace imagen en ‘Algo parecido a la libertad’: «Mi actitud desde el principio fue la de empatizar con el preso. Pensar que cualquier persona por circunstancias y errores de la vida puede terminar entrando en la cárcel. El haber experimentado durante la pandemia, el confinamiento duro, (…) me hizo plantearme y reflexionar en torno al tema de la libertad».

Atisbos. Y son precisamente «atisbos» de libertad lo que descubrimos en estas fotografías, que, en palabras de Beatriz Montañez, capturan «la expresión material del alma encarcelada».