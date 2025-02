Sucede que buena parte del imaginario de nuestras vidas se configura en la infancia. Ya saben, esos años donde somos esponjas, y todo en derredor ... hace mella, para lo bueno y malo. Esto último Barjola lo vivió en sus carnes, tuve en mis manos un cuaderno de dibujos suyo de cuando niño, y sorprendía cómo su universo «imagético» ya estaba prefigurado en unos pocos papeles. Verdaderamente emocionante.

«Cocina». Estas ideas me vienen a la cabeza al visitar la muestra 'Luz verdadera', de Santiago Ydáñez (Puente de Génave, 1969), en Badajoz, en Santa Catalina, y vuelven a aflorar esas emociones cercanas a la verdad de la pintura, máxime cuando no es nada fácil poseer una voz propia –Ydáñez, como Barjola, la tienen– dentro de las muchas derivas que el expresionismo ha dado, me refiero al primigenio (el de las llamadas Vanguardias Históricas).

Luz verdadera Autor: Santiago Ydáñez Comisario: Julián Mesa Lugar: Espacio cultural Santa Catalina. Plaza de Santa María de Badajoz. Fecha: Hasta el 8 de octubre

Santos. Y sí, Santiago Ydáñez es ante todo pintor, con oficio –mucho–, ama y conoce las posibilidades de la pintura, domina y asume la «cocina» de la historia del arte: un bien digerido barroco, el paisaje romántico de Friedrich –esa pincelada espiritual y humana al mismo tiempo– y, una vez más, el poso de las vivencias de su niñez, como él mismo relata: «Me crie en un pequeño pueblo de Jaén, en plena Sierra de Segura, en la que hay mucha afición a la cacería y a disecar animales. Y también que, en mi infancia, antes de ser ahora ateo, fui monaguillo. Además, nuestro acercamiento a los santos es muy parecido a lo que hacemos ante un animal disecado. Tanto los unos como los otros están quietos y nos miran como si tuviesen un ojo de cristal». ¿El resultado? Una portentosa pintura de ágiles trazos expresivos, «constructivos», con dominio de la escala y enraizada en lo humano... Demasiado humano.