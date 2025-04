P. V. Sábado, 11 de marzo 2023, 10:20 Comenta Compartir

Jorge Alacid debuta en el mundo de la novela con un relato que se podría clasificar dentro del género negro pero que es, más allá ... de que hay algunas muertes que investigar, un homenaje al periodismo y a la generación que lo hizo posible en España en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. Viberti, el protagonista, es el director de un diario de provincias. Un director al que su despacho produce una cierta alergia y está siempre dispuesto a salir a la calle, recuperar sus viejos contactos e investigar sobre aquellos acontecimientos que sacuden la vida de su ciudad. Y qué más sacudida que algunos suicidios de los que sospecha que quizá no son tales sino asesinatos más o menos enmascarados. La investigación es lo que hace avanzar la novela, pero lo más interesante es el retrato de personajes y ambientes que hace el autor. Esos personajes que poblaban las redacciones de esos años, y que las habitaban de tal forma que eran para ellos un hogar y un refugio. Esos cafés de tertulia eterna, esos establecimientos comerciales en los que lo menos relevante era lo que vendían. Junto a Viberti están unos redactores escépticos, una secretaria que merecería entrar en la Real Academia, un becario despierto, una fotógrafa que fue su mujer, un gerente con el que mantiene una relación ambigua, un gobernador que se ha creído el nuevo tiempo y un policía que cree que sigue en el antiguo, un empresario que ha tomado medidas por si ETA lo mata, y así un buen puñado de secundarios que habitan una ciudad que no se nombra pero que podría ser Logroño, lugar de nacimiento del autor. 'Los seres queridos' es un retrato de su tiempo y un homenaje, no exento de romanticismo, al periodismo de una época que ya no existe. Y que alguien tenía que reivindicar.

Los seres queridos Jorge Alacid. Editorial: Pepitas de calabaza. 336 páginas. Precio: 24,90 euros

