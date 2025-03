Hollywood en guerra

Casi diez años después de su extraordinario debut con 'Una constelación de fenómenos vitales' (Armaenia), Anthony Marra regresa a la novela demostrando cómo la ficción ... puede instalarse en la Historia, proyectando sus mecanismos a lo largo de la geografía y el tiempo de un modo sofisticado. El estadounidense es a ese respecto un joven maestro y esta vez lleva al lector hasta la turbulenta primera mitad del siglo XX europeo y hasta una de sus ramificaciones brillantes: el Hollywood de los grandes estudios que acogió parte del talento que cruzó el Atlántico escapando del totalitarismo y la guerra.

La novela comienza como una comedia punzante, con Artie Feldman, un productor de cine «demencial, caprichoso y egoísta» que escoge cada día un peluquín entre su colección. A cada uno le tiene puesto un nombre: el Casanova, el Mefistófeles... Está convencido de que late en ellos «la energía kármica latente y expectante de su cabeza de origen como una carga de electricidad estática de contrabando». A su lado está María, una joven que ha llegado a ser su mano derecha en el estudio tras llegar a Estados Unidos con su madre huyendo de la Italia de Mussolini.

Mercury pictures Anthony Marra Traducción: Jacinto Pariente Editorial: Armaenia 407 páginas Precio: 23 euros

Pronto la comedia veloz y los diálogos chispeantes funcionan como un telón que al descorrerse da paso al horror de la Historia. Porque la vida de María y de su familia, reconstruida en poderosos 'flashbacks' que componen lo mejor del libro, detallan el auge del fanatismo en Europa. Mientras tanto, con los Estados Unidos a punto de entrar en la guerra, las autoridades de Washington presionan a Hollywood para que pongan la ficción al servicio de la propaganda. Que eso involucre a los propios expatriados que como Maria trabajan en el sector le sirve a Anthony Marra para adensar la novela con una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y su representación, que termina siendo un simulacro moral. Sobre eso, el habitual cruce de tramas y personajes que saltan en el tiempo y confluyen de un modo exacto en la historia principal. Sucede de un modo virtuoso y quizá también excesivo. Marra no parece tener mayor enemigo que su propio talento y la novela es brillante. Pero hay en ella un extra de premeditación. Eso explica que no haya anécdota histórica deslumbrante que quede sin explotar ni personaje que no hable como guionizado por el mejor dialoguista. El lector detecta la anomalía y la sanciona, pero al tiempo la disfruta. Cómo no hacerlo si, entre los europeos de Hollywood nos encontramos por ejemplo con un Bela Lugosi crepuscular. «Tengo la pesadilla recurrente de que un día me despierto y hablo como Jimmy Stewart», dice. «¿Qué sería de mí? Mi carrera depende de mi acento y de mis cejas».