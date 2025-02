La historia de las que tienen que servir La chilena Alia Trabucco Zerán cuenta la vida de las clases sociales y del patriarcado, dos realidades que hay quien dice que no existen

ELENA SIERRA Sábado, 1 de abril 2023, 12:09

Nos suelen decir que ya se ha contado todo, que ya nadie tiene nada original que decir y que ni un estilo distinto serviría para que ciertas historias en teoría ya contadas parecieran otras. Pasa mucho con algunas guerras y con eso que llaman 'cosas ... de mujeres'. Yo creo que no es así, que hay experiencias que no se narrarán nunca bastante. He aquí un ejemplo: lo que la chilena Alia Trabucco Zerán ha hecho con la vivencia de la chica de servicio, la criada, nana, mucama, chacha, la que limpia, cuida, tiene que querer y calla. Que nos la han contado, eso sí, pero desde fuera y desde arriba, desde el lado del burgués. Ha sido el personaje secundario, la nota que indica que los protagonistas viven en un mundo donde hay pasta. Aquí la que habla es ella, por fin. Y aunque es, se supone, una pobre mujer sin educación –sin inteligencia, sin ambición–, es más lista que el hambre. Está ahí por hambre, eso es cierto, pero es testigo de todo, sabe más de la gente que la tiene metida en el cuartucho detrás de la cocina que ellos mismos. Y tiene ganas de hablar y encima sabe cómo explicar ese día a día tan rutinario que es su vida.

La suya es la historia de la condena de la mujer a servir, esta es la cosa. Si se es mujer de clase muy baja y de piel morena (si por definición, blanco sigue siendo limpio, imaginemos), de la periferia de la periferia del mundo, ni te digo cómo es esa condena. Es la historia de las clases sociales y del patriarcado, dos realidades que hay quien dice que no existen. Es una historia contada de tú a tú, muy directa, muy limpia, un gota a gota que empapa. Y que aún hay que contar mucho. Limpia Alia Trabucco Zerán. Editorial: Lumen. 225 páginas. Precio: 18,90 euros.

