Una historia razonable del siglo XIX español

JULIO ARRIETA Sábado, 25 de febrero 2023, 12:13

A menudo se ha recurrido a la pintura 'Duelo a garrotazos' de Francisco de Goya como alegoría para resumir el espíritu de la historia de ... España y, en especial, la de su siglo XIX. Este se explicaría o mejor, resultaría incomprensible sin remedio, a causa del dichoso espíritu cainita del país, condenado a ser una sucesión de fracasos por el eterno enfrentamiento interno entre unos y otros. Esta imagen sigue estando presente y es reproducida con convencimiento, en ocasiones por firmas de prestigio, a pesar de que ha sido desterrada por la historiografía desde hace décadas. Desde su mismo prólogo, 'España con honra' deja claro que viene a desmontar este tópico ya viejo y lo hace con una andanada que deja claras las cosas: «La Guerra de la Convención la pudo haber ganado la España de Carlos IV, Godoy fue un hombre de estado y nunca fue amante de la reina María Luisa, Trafalgar no fue una batalla decisiva y en ella no se perdió la Armada, el Dos de Mayo no empezó la Guerra de la Independencia que fue también una guerra civil, Fernando VII fue un rey muy popular también tras 1814, la Constitución de Cádiz no era democrática pero España fue centro de los liberales del mundo, un pronunciamiento no era un golpe de estado, los carlistas no eran masas ignorantes»... Y sigue.

El historiador Daniel Aquillué (Zaragoza, 1989), profesor de la Universidad Isabel I, se propone «desterrar mitos y poner cada cosa en su contexto histórico» en 'España con honra' –el grito revolucionario de septiembre de 1868–, un libro de amenísima lectura en el que muestra y demuestra que España vivió una evolución análoga a la del resto de las naciones europeas en el siglo XIX. O sea, compleja y apasionante. España con honra Daniel Aquillé. Editorial: La esfera de los libros. 328 páginas. Precio: 21,90 euros.

