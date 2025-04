La historia de Portugal novelada desde Badajoz

El linaje maldito', de Rafaela Cano, y 'Jaque al peón', de Francisco Núñez Roldán, nos ofrecen el devenir político y la historia de Portugal en ... el siglo XVI. Dos momentos rutilantes: la lenta desaparición de la Casa de Avis en 'El linaje maldito' y la llegada de Felipe II a Lisboa para reinar en Portugal en 'Jaque al peón' (Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2014). Dos novelas con sello de Badajoz.

El linaje maldito RAFAELA CANO Editorial: Grijalbo. 2022. 528 páginas. Precio: 19,90 euros

Año 1578. Ha muerto el rey de Portugal Don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Hay tres aspirantes al trono de Portugal: la duquesa Braganza, Antonio –exprior de Crato– y Felipe II. Un Triángulo de las Bermudas: de intrigas, traiciones, bulos, trampas, zancadillas... Esto es del desencadenante de la novela. El peón en esta novela histórica es el ciudadano portugués D. Antonio, ex prior de Crato, a quien tiene fichado el protagonista de la novela, Cristóbal de Moura. Así se lo explica al principio de la novela a su paje Fernandillo cuando al poco de comenzar una partida le espeta lo de jaque al peón y le dice: «Es que a ese peoncillo negro le he visto yo mucha cara de querer ser rey». Con este concepto de la política escenificado en el tablero de ajedrez y en sus piezas es como debe moverse Don Cristóbal de Moura, el hombre de confianza del rey español y su avanzadilla en Portugal. Tiene que hacerse cargo de la situación para conseguir que Felipe II sea proclamado rey de Portugal y, conseguida esta entronización, ser ya rey de toda la Hispania, la Hispania de San Isidoro de Sevilla. El rescate de esta figura, mitad portuguesa, mitad española, no podía tener mejor mentor que la ciudad rayana y tantas veces fronteriza de Badajoz mediante sus premios de novela. Badajoz tendiendo los brazos a Lisboa y Madrid, las dos ciudades donde Don Cristóbal de Moura forjó el amor a ambas patrias, como había hecho antes el poeta y dramaturgo Gil Vicente convencido del peso de la cultura española. Amor y fidelidad a entrambas pero fidelidad, sobre todo, a su rey Felipe II, lealtad que había cultivado desde que salió de Lisboa y llegó a la corte española con la hermana viuda del rey Felipe, doña Juana de Austria, madre del rey don Sebastián. ¿Cuál era su misión? La de un embajador plenipotenciario: crear un partido castellanista en los tres estamentos: el pueblo, el clero y los nobles. ¿Cuál era el carácter y la preparación de Moura? La de una persona que había estado largos años conociendo a los hombres en sus debilidades y en sus fortalezas, como exigía el humanismo renacentista. Era observador, imaginativo, perspicaz, hábil sembrador de rivalidades entre los contrarios, ágil dialéctico, driblador del contrario, cauto negociador, prudente como su rey y, sobre todo, fiel, de lealtades inquebrantables como seguidor de Fray Antonio de Guevara en su Relox de príncipes. El objetivo final: que Felipe II reinara en Portugal bajo el lema 'Unión de igual a igual'. ¿Cuánto duró su tarea? Una cronología fácil: 1578-1580, el tiempo del reinado de Enrique I que no acababa de morirse. Un corte temporal intenso. Un bienio precedido de la lenta descomposición de la Casa de Avis portuguesa como queda explayado en la reciente novela de la extremeña Rafaela Cano.

Ampliar Francisco Núñez Roldán

En 'El linaje maldito' la genealogía, la alta cuna y las intrigas palaciegas son los elementos autodestructivos por la potencia del amor, del honor, de la traición, del poder en definitiva. Historia novelada (1530-1558) de la desaparición de la Casa Avis. La infanta María de Portugal escribe sus memorias. Rememora su vida, sus fracasos palaciegos, las intrigas de las cortes europeas, lamenta las promesas matrimoniales fallidas, y, sobre todo, su historia de amor evaporada. Ella, María de Avis, hija de Leonor de Austria y el rey don Manuel I de Portugal, que por imperativo de su hermano el rey Juan III no pudo ver a su madre durante 36 años hasta que él murió... Le tocó como a tantas mujeres de los reinos europeos ser moneda de cambio y solucionar intereses políticos de quita y pon. Fue una pieza en reserva para el juego del tablero político y dinástico de los reinos europeos.

Jaque al peón FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN Editorial: Algaida. 2014. 480 páginas

El devenir desgraciado de la infanta, los crímenes en el Monasterio de la Orden de Malta, Santa María da Flor da Rosa, situado en Crato, muy cerca de Badajoz, y la Inquisición persiguiendo a una joven herbolaria y a un médico judío son las tres historias de la miscelánea. Dan variedad al discurso narrativo las cartas, los fragmentos de diario, la alternancia de narraciones en primera y tercera persona. Ciertos matices de suspense y pasajes de misterio transmiten diversión a la historia. La estructura documental requiere una buena ficción porque, si la autora no fabulara, los lectores irían a un manual de historia. Historia sí, pero con leyenda e invención que la humanice. Historia humana eso es con lo que está construida la novela histórica de Rafaela Cano.

En 'El linaje maldito' encontramos otra manera de narrar y, sobre todo, otra visión del mundo propiciada por la sensibilidad femenina de la autora que le lleva a penetrar de tal manera entre las entretelas de los acontecimientos y en las entrañas y la conciencia de los personajes que nos atrae más la intrahistoria que la misma historia.

Estilísticamente, cada capítulo es un plato exquisito de degustación. Una sorpresa placentera a los sentidos. Como tejedora de historias, teje bien; como cocinera, guisa de rechupete la trama; como bordadora, su estilo tiene la naturalidad y la pulcritud que quería Fray Luis, pocas veces se desborda en oraciones complejas.