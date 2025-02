La historia de Marruecos en los 60 a través de una familia

JON KORTÁZAR Sábado, 15 de julio 2023, 11:34 Comenta Compartir

En la novela 'Miradnos bailar' Leila Slimani cuenta, a través de las vivencias de una familia, la situación económica, política y social en el Marruecos ... de los años 60, una vez que se ha producido la descolonización francesa. Los colonos se han ido, pero se mantienen las mismas estructuras económicas y en la política la represión es aún más fuerte. No es la primera vez que se retrata una compleja situación social por medio de una vida privada. Pero Leila Slimani muestra una habilidad especial en la narración de la historia de la familia Belach en su contexto histórico. Una muestra de su forma de narrar consiste en el proceso de convertir en símbolos objetos cotidianos. Por ejemplo, en la utilización del retrato del rey Hassán, que muestra una doble cara, occidental en ocasiones, tradicional cuando conviene. En la inclusión de los personajes de ficción en hechos históricos, recurso más reconocible, como cuando Mehdi es invitado a una recepción real en Sjirat, en la que sucede un golpe de estado. Y sin duda, la utilización de identidades cruzadas, porque muchos de los personajes no pertenecen a una sola identidad, o a una sola clase: Aicha es marroquí, pero ha realizado estudios de Medicina en Estrasburgo, lo que permite que la novela recorra amplias vertientes por capas sociales y culturales distintas. En la obra llama la atención el final abierto para muchas de las vidas de los personajes, lo que acerca la ficción a una imagen del tiempo real, que no se subordina a períodos medidos.

Miradnos bailar Autora Leila Slimani

Traducción Malika Embarek López

Editorial Cabaret Voltaire

Páginas 448

Precio 23,95 euros

