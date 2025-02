Historia e intrahistoria

José Luis García Martín Sábado, 2 de noviembre 2024, 19:52 Comenta Compartir

Comenzamos a leer 'Memorias. De Moscú al mar Negro', el primer libro de la escritora rusa Nadezhda Teffi que se traduce al español, y nos sorprende la semejanza temática y formal con una de las obras más famosas de Manuel Chaves Nogales 'El maestro Juan Martínez que estaba allí'. Ambas nos narran el largo viaje de una compañía de artistas por la Rusia revolucionaria y en guerra civil, ambas se publicaron inicialmente por entregas en una revista.

Chaves Nogales se encontraba en París cuando, entre 1928 y 1930, en un periódico de la emigración rusa, se publicaron las memorias de Teffi. Por entones, estaba preparando 'Lo que ha quedado del imperio de los zares', que al año siguiente aparecería seriado en el nuevo diario Ahora, del había sido nombrado redactor jefe. Fue precisamente en 1930 cuando conoció al bailarín de flamenco Juan Martínez y le oyó referir sus andanzas por el imperio ruso, donde el año 1917 quedó atrapado por la revolución. A partir de lo que entonces lo oyó, y con noticias de muchas otras fuentes, escribiría poco después su fascinante novela de no ficción que tiene al bailarín por narrador y protagonista.

Aunque dedica uno de los capítulos de 'Lo que ha quedado del imperio de los zares' a «Los viejos escritores supervivientes», no menciona Chaves Nogales a Teffi, una de las más conocidas escritoras rusas del momento, heredera de Chejov, autora de bien humoradas sátiras y de populares letras de canciones. No la menciona, pero es difícil que no oyera hablar de su odisea –similar a la de tantos– para llegar desde Moscú hasta París e iniciar una nueva vida en otro mundo y en otra etapa de la historia.

Teffi, como tantos otros intelectuales, apoyó la revolución de 1905 y la de 1917 en sus primeros momentos. La radicalización posterior la dejó fuera de juego: no estaba ni con los bolcheviques ni con la reacción que quería volver al antiguo régimen.

Pero no se habla mucho de política, aunque la historia se cuele por todas las rendijas, en estos recuerdos de un largo viaje que parecía no iba a terminar nunca. Nada más lejos del panfleto que unas crónicas escritas diez años después de los hechos, sin ninguna acritud, incluso con rasgos de comicidad a pesar de la continua presencia del absurdo y la barbarie. Sorprende, a las pocas líneas, el gusto por la caricatura expresionista: «El comisario era terrible. No era un hombre, sino una nariz con botas. Existen animales cefalópodos. Él era rinópodo. Una nariz enorme de la que colgaban dos piernas. En una pierna, por lo visto, estaba el corazón; en la otra, el aparato digestivo».

La sátira de Teffi se extiende por igual a los dos bandos. En el tren en el que parte de Moscú con destino a Ucrania (la compañía teatral a la que se incorpora pretende actuar en Kiev y en Odesa) coincide con tres señoras que conversan «a media voz, cuando no en un susurro, sobre la preocupación más inmediata: quién y cómo se las había ingeniado para pasar por la frontera sus diamantes y su dinero». Entre las historias que cuentan está la de la señora Fulk, que hizo un agujero en la cáscara de un huevo, metió un diamante y luego lo coció, pero con tan mala suerte que, al revisar el equipaje, un soldado se comió ese huevo y la señora Fulk se bajó del tren y anduvo tres días tras él para ver si lo expulsaba de forma natural.

Abundante humor y ninguna autocompasión hay en estas páginas que nos ayudan a entender la historia sin maniqueísmos. La Ucrania a la que llega Teffi todavía se encuentra al margen de la catástrofe revolucionaria: «Cuanto más nos acercamos a Kiev, más animadas son las estaciones». Son los años en que por primera vez parece posible la independencia ucraniana. «Corrían rumores confusos sobre Petliura», escribe.

Petliura, cuando Teffi redacta sus recuerdos, era todavía un nombre famoso. Chaves Nogales en 'Lo que ha quedado del imperio de los zares' habla de él en el capítulo que titula 'Un Mussolini fracasado'. Entre 1919 y 1920, fue el primer presidente de la república de Ucrania; tras unos inicios socialistas, se alineó con la extrema derecha y alentó un feroz antisemitismo. En 1926, ya en el exilio, «un judío ruso apostado en el cruce de la rue Racine con el bulevar Saint Michel lo mata de un balazo», según cuenta Chaves Nogales, quien conoció a su viuda y a su hija, que vivían pobremente en París.

En el breve prólogo, señala Teffi su propósito de ofrecernos una narración «sencilla y veraz» sobre su involuntario viaje por toda Rusia. Quiere dejar de lado las figuras ilustres y heroicas de la época para centrarse en personas sencillas y en «aventuras que le parecieron entretenidas». Y lo son, ciertamente. Inolvidable resulta la travesía del barco carbonero Shilka por el mar Negro, desde Odesa hasta Novorosiísk, así como tantos otros pasajes. Pero quizá lo más valioso es su recreación de una época con todos los pequeños detalles exactos que iría borrando la inevitable simplificación histórica posterior.

Ampliar Memorias de Moscú al Mar Negro TEFFI. Traducción de Alejandro Ariel González. Editorial. Libros del Asteroide. Barcelona, 2024. 272 páginas. 20,95 euros.