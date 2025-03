¿Historia de un amor infinito?

J. Ernesto Ayala-dip Viernes, 7 de marzo 2025, 22:52 Comenta Compartir

En medio de la discusión sobre la autoficción, la autobiografía y todo lo que rodea a esta interesante cuestión, tenemos ahora la nueva novela de ... la belga Amélie Nothomb, 'El libro de las hermanas'. Nothomb tiene un extraño hábito que consiste tener cada año escrita una novela que a la postre edita en agosto. Con puntualidad. También confiesa que ahora mismo tiene ya listas cinco, no sea que este año no tenga ninguna a punto y se vea obligada a recurrir a «la nevera», siguiendo la manera de decir en los medios periodísticos cuando tienen un artículo sin publicar. La literatura de la escritora belga trae a la palestra la discusión: ¿son sus novelas autoficción o son textos autobiográficos? Tomemos un ejemplo: 'Estupor y temblores' (Gran Premio de la Academia francesa en 1999), ¿es autobiografía o autoficción? Nothomb nació en Japón y vivió en ese país durante muchos años, donde tambien trabajó (habla japonés). La novela citada relata su experiencia como empleada en una empresa japonesa. La casi enfermiza exigencia de que los empleados aspiren siempre a la perfección hace que vivan en un infierno cotidiano. Cuando yo me hago esta pregunta respecto a Nothomb no tengo más que ver la portada de sus libros. Siempre hay una foto suya, cosa casi inexistente en las de otros autores.

'El libro de las hermanas' es a su manera, una fábula. Incluso, si se quiere, una fábula fantástica. La novela relata la historia de un matrimonio que se casa muy enamorado. Un día, con el tiempo, cuando ya creían que sus vidas transcurrirían como lo hacen la mayoría de los matrimonios, en medio de una confortable monotonía, descubren que no, que lo suyo es algo muy distinto. Lo suyo es amor pleno, se diría que infinito. Un día tienen una niña y esta les sale muy llorona, tanto que la enamoradísima pareja no puede conciliar el sueño. Una noche la madre se levanta y le dice a su hijita de pocos días que no vuelva a llorar nunca más, con tono tirando a amenazador. El mágico resultado es que la niña decide no llorar nunca más. Así transcurre la vida del inquebrantable matrimonio hasta que deciden tener un segundo hijo, que resulta también niña, con el secreto propósito de que su cuidado corra a cargo de la hermana mayor. De esta manera, la pareja no verá en peligro el inmenso amor que la sostiene. Las niñas se cuidan solas sin necesidad de sus padres, tan entregados a no desgastar su felicidad cotidiana. Es esta novela una radiografía inclemente, entre el humor y la graduada fantasía, de las condiciones emocionales entre las cuales nos movemos los seres normales y tan terrestres en la actualidad. En menos de doscientas páginas, Amélie Nothomb nos regala otra joya de su repertorio narrativo… anual. El libro de las hermanas Autora: Amélie Nothomb. Traducción: Sergi Pàmies. Editorial: Anagrama. 176 páginas. 18,90 euros

