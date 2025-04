Los hilos de la memoria

Martín Carrasco Badajoz Sábado, 5 de octubre 2024, 10:20 Comenta Compartir

Hay exposiciones que no se agotan en una mirada, me ha sucedido con 'Coser el río', de Victoria Gil (Badajoz, 1963), que pueden disfrutar en ... el Meiac. La he vuelto a visitar, con calma, y más tiempo... Es tanto lo que nos ofrece en términos discursivos, y sobre todo muy creíble. Yo creo que esta muestra está alejada de lo panfletario porque la militancia feminista de Victoria Gil es digamos «de piel», a buen seguro enraizada en las vivencias de la infancia, en lo afectivo doméstico. «Quiero –dijo en una ocasión– moverme en el terreno de la realidad de mi memoria, compartida con otras mujeres cuyos nombres no se conocen, cuyas historias no se difunden, como mi madre y mi tía, que cuando cosían me enseñaban un punto, en un aprendizaje que era cognitivo pero también físico y afectivo».

Memoria: Con ese hilo de la memoria Victoria Gil ha ido enhebrando todo un imaginario de experiencias, apegada a la realidad que le ha tocado vivir, así su participación en el festival ARTifariti del Sahara, en los Encuentros de Arte y Derechos Humanos, junto a otros artistas comprometidos, como Fede Guzmán, Pedro G. Romero, Loncho… Precisamente en 'Vasos comunicantes', la nueva reordenación del Reina Sofía, pude recientemente contemplar –muy cerca de Carmen Laffón– sus 'Retratos saharauis' (2009-2010), de la serie 'En los campamentos de refugiados'. Porque Victoria Gil cree en los efectos sociales del arte, no en vano nos invita a mirar las vanguardias rusas, para comprobar «cómo los obreros y obreras aprendían de memoria las obras de arte y las poesías de los contemporáneos cuando estaban prohibidas y se reunían para recitarlas y hablar de ello». Bordados: Por otro lado, Victoria Gil se ha definido como una artista «intuitiva», aunque una visita reposada por 'Coser el río' nos permite descubrir sus muchos referentes intelectuales e históricos en torno al feminismo, a partir de una pintura acorde con el discurso, y donde funciona el trazo deliberadamente ingenuista. Me detengo en las proclamas; en letras bordadas –lo textil entendido como acción política– puede leerse: «Porque como dijo el artista polaco Jakub Rózalski, la humanidad ha tenido siempre miedo de las mujeres que vuelan, ya sean por brujas, o por libres». Ampliar 'Los locales trabajan', una de las obras expuestas en el Meiac. Humanizar: En otros casos, Victoria Gil toma postura ante la religión, humanizándola, adentrándose en cuestiones antropológicas. Sucede al inicio de la muestra, con la instalación 'Suelo mariano' (1998), a modo de «performance fotográfica» en la que la Virgen es «desvestida» y bajada de las alturas para pisar el suelo que todos pisamos. También humaniza la contradicción, que forma parte de los deseos humanos sobre lo divino, una vez más con letras bordadas: «No sé ni lo que soy, ni lo que hago, ni lo que deseo: estoy desgarrada por mil impulsos contrarios». O el homenaje a brujas, hechiceras, magas… en el cuadro 'Circe hace un brebaje' (2008), mujeres que escapan de los estereotipos determinados por los hombres. Géneros fluidos: Hay además una especie de recortables para niños, donde son intercambiables aquellos elementos supuestamente «definitorios» propios de los géneros (por ejemplo, los vestidos), transformándolos en «géneros fluidos»; o ironiza sobre las «obras maestras» realizadas –¡cómo no!– por los artistas genios replicando el icónico Cuadro negro de Malevich a partir de maquillaje y cosméticos… Sin ataduras: Llegados a este punto, tiene razón Esther Regueira, comisaria de la exposición, cuando afirma en el catálogo –un magnífico manual sobre arte y feminismo– que «crear es mucho más que producir», y sí, Victoria Gil «crea», de tal modo que «su obra cuestiona la banalidad de la categorización binaria establecida por la historia heteropatriarcal oficial que divide a las mujeres en buenas y malas, porque esta artista es una Houdina que escapa a las ataduras impuestas socialmente a las mujeres y libera a muchas otras». ¡No se la pierdan! Coser el río Artista: Victoria Gil. Comisaría: Ester Regueira. Lugar: Meiac. Badajoz. Calle del Museo s/n. Badajoz. Fecha: Hasta el 16 de marzo de 2025.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión