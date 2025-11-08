La hija humana del rey vampiro

«Desconfía de todo. Lucha por tu vida. Protege siempre tu corazón.» Ese es el mantra de Oraya, la protagonista de esta historia. No le ... ha tocado una vida sencilla; aunque, en realidad, ¿qué humano podría tenerla en un mundo gobernado por vampiros? Además, ella no es una humana cualquiera, es la hija adoptiva del rey de los Nacidos de la Noche, el vampiro más poderoso que existe.

El monarca la encontró bajo los escombros de lo que fue su hogar tras una batalla entre clanes vampíricos en la que, como siempre, los humanos pagaron las consecuencias. Nadie sabe por qué decidió apiadarse de ella, pero desde entonces la crió como a su propia hija y le enseñó a sobrevivir en un entorno sangriento y despiadado, donde el más mínimo descuido podría significar la muerte.

Su condición humana siempre la ha hecho sentirse débil, una presa en un mundo diseñado para destruirla. Por ello, no duda en aprovechar la oportunidad de participar en el legendario torneo en honor a Nyaxia, la diosa de los vampiros, del que solo un participante puede salir con vida. Oraya es la única humana que se atreve a competir, pero la derrota no es una opción. Debe ganar para que la diosa le conceda un don que la convierta en alguien tan fuerte como su padre.

El torneo exigirá que forje alianzas peligrosas, en especial con su mayor adversario, Raihn, un vampiro que desprecia profundamente a su padre y que pondrá en duda todo lo que Oraya creía saber sobre su hogar. Raihn parece comprenderla como nadie, pero esa conexión podría ser su ruina. Al fin y al cabo, ambos habitan un mundo en el que nada resulta más letal que el amor.

Hacía tiempo que una novela no lograba cautivarme al punto de leerla en menos de una semana. Esta historia atrapa sin previo aviso, provocando lágrimas y sonrisas junto a sus personajes. A pesar de sus más de quinientas páginas, el ritmo es ágil y constante, con giros inesperados que mantienen la tensión hasta la última línea. La narración de la autora, precisa y envolvente, permite al lector adentrarse sin esfuerzo en un universo tan oscuro como fascinante.

Broadbent construye un mundo gobernado por vampiros crueles y dioses implacables, donde una joven que no se siente ni humana ni vampira deberá hallar su lugar y descubrir el poder que ignoraba poseer. Oraya aprenderá que, incluso tras sobrevivir al horror, siempre hay algo capaz de volver a romperte el corazón.