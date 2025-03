Heroína inolvidable

Enrique García Fuentes Sábado, 10 de febrero 2024, 15:04 Comenta Compartir

Terminó 2023 con el goteo de los consabidos listados de los mejores libros del año y en prácticamente todos aparece el que hoy traemos. El ... año anterior, otro título de Maggie O'Farrell ('Hamnet') copó también los podios referidos, con lo que no nos queda más que asumir que, para bien, la escritora norirlandesa mantiene ese poco habitual estado de gracia al que he aludido en anteriores ocasiones con respecto a otros autores. Ahora bien, todo esto que refiero ya lo saben todos ustedes, sobre todo las lectoras, que han disfrutado tan enormemente como lo he hecho yo con este libro y por supuesto con el anterior y hasta puede que se estén preguntando a qué viene ahora reseñarlo.

La respuesta es tan sencilla como obvia: no está de más alertar por si hay algún rezagado o (esto es más extraño) despistado que no se haya enterado del alcance de esta magnífica obra; no está mal recordárselo con todo respeto y humildad. Como en la anterior ocasión de nuevo O'Farrell se apropia de un hecho histórico para fabular (con mayúsculas) acerca de él. No estamos ante una mera biografía novelada sino ante algo muy superior y mucho más atractivo. Nada más empezar la novela hay una breve nota informativa («Referencia histórica» se dice taxativamente) que nos aporta concisamente dos datos, de los pocos que se conocen de la protagonista de nuestro relato, Lucrezia di Cosimo de Medici: que se casó con Alfonso II de Este, duque de Ferrara, y que murió antes de un año, quizá asesinada por su marido. A partir de aquí, la autora recrea toda una ficción que convierte a la, en realidad, pequeña noble (parece que contrajo matrimonio con apenas trece años) en un personaje apasionante e inolvidable, una auténtica adelantada a su tiempo (o quién sabe, un perfecto ejemplo de ese tipo de mujer extraordinaria silenciada por la Historia y las costumbres sociales del momento que quizá menudease más de lo que nos ha sido dado a conocer) del que, como lectores nos va a costar mucho desprendernos. La acción es hábilmente manejada por una autora que ya demostró su maestría en el dominio de los tiempos y en la sabia administración de los saltos hacia adelante y hacia atrás en el transcurso de un relato. En el nuestro transcurre en el palacio donde pasó los breves días de su infancia en Florencia, quinta hija –tercera fémina– de gran duque Cosimo deMedici; allá, cariñosamente tratada por sus padres, no tanto por sus múltiples hermanos, enseguida dio cuenta de sus especiales aptitudes y de su singular manera de ser y actuar. Solo en una vieja criada encontrará apoyo y comprensión y de allí, tras su boda saltaremos a los castillos y quintas campestres de esparcimiento que su poderoso esposo posee. La acción, con comenzó «in media res», irá saltando de unos lugares a otros y la peripecia narrada irá conformando las piezas de un puzle casi maquiavélicamente elaborado, con un final inaudito que hace justicia o juega precisamente con la gran injusticia que, de la mano de la autora, imaginamos que debió de ser la vida de tan desdichada adolescente. Gran parte del acierto de O'Farrell consiste en hacernos prácticamente siempre creíble a la pobre Lucrezia y jugar con sabiduría plausible con la doble condición de la muchacha: por un lado una noble de alto abolengo al convertirse, por matrimonio, en duquesa de Ferrara y por otro una encantadora muchacha que nunca deja de ser la niña rabiosamente libre que siempre fue o quiso ser mientras se lo permitieran, obsesionada con los animales y la pintura, poseedora de un innato instinto para detectar las injusticias y los abusos de poder y dueña de una mirada infantil que la vela, para bien y para mal, ante el corrupto mundo en el que muy a su pensar ha de moverse. El título de la novela resume perfectamente la peripecia; nada mejor que ese retrato de casada para concitar la primorosa realidad de la niña con la condición de esposa de la que se espera garantice la continuidad de la dinastía de los Ferrara; los preparativos y ejecución del retrato hasta su presentación final servirán de hilo conductor del relato donde iremos viendo los sucesivos traslados de uno a otro de los lugares mencionados, algunos tan dulces y vivificantes para nuestra protagonista, otros que la harán sentirse tan sumamente desdichada como no nos cuenta nada imaginar, quizá, que realmente fue. Sea como fuere, no hay el menor inconveniente en que sea la acertada mano de la narradora omnisciente la que nos guíe por esta suerte de fantasía histórica porque lo que realmente logra con su actuación es situarnos ante una novela de rotundo peso específico donde la ambientación histórica casa perfectamente con una heroína de absoluta modernidad. El retrato de casada Autor Maggie O´Farrell

Editorial Libros del Asteroide

400 páginas Precio: 23.95 euros

