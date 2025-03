Herencia y matrimonio

Mary Cholmondeley es un tesoro oculto en la frontera entre la novela victoriana y la modernista. Amiga de Henry James y personificación rural y escasamente ... panfletaria del 'New Woman', la autora inglesa combina en sus libros el dominio técnico con una inteligencia asombrosamente moderna y audaz que pone a prueba la consistencia de los pilares de su época. Nocturna publicó hace tres años su libro más conocido, 'Un guiso de lentejas', y nos descubre ahora una novela anterior que comienza del mismo modo: con una apuesta descabellada.

Esta vez la apuesta no tiene que ver con un suicidio, sino con un asesinato motivado por una herencia. El coronel Tempest pone precio a la vida de su sobrino John cuando este, aparente hijo ilegítimo, hereda de su padre la propiedad de Overleigh, el castillo familiar en el que, entre otras maravillas, hay un Velázquez. Lo hace de un modo extraordinario: apostando con el mundo del hampa a que él nunca heredará por la muerte de su sobrino. A partir de entonces la vida de John se convierte en una sucesión de extraños accidentes y la de su tío en un tormento, porque se arrepiente e intenta revertir la apuesta en lo que termina siendo una trama dickensiana. En paralelo a la historia cómico-detectivesca, Cholmondeley construye una historia romántica entre John y su prima Diana, la hija del coronel Tempest, que pertenecería al subgénero de 'amor y matrimonio', si no fuese porque Diana es una joven que está en contra del matrimonio, asunto en el que sospecha que todo el mundo «tiene un precio». La mezcla de tramas y tonos, junto a una cierta abundancia de personajes, hace que 'Diana Tempest' parezca una novela menos sólida que 'Un guiso de lentejas'. Sin embargo, eso no importa demasiado si pensamos que Cholmondeley es una de esas escritoras que no necesita tanto contar cosas como depositar su mirada –que funciona como una radial– sobre las cosas. Las chispas resultantes son una fiesta inteligente para el lector, que en esta novela llega a esperar los comienzos de capítulo en los que el narrador se ensimisma y teoriza. Se trata de un narrador constantemente irónico y frecuentemente desopilante. Al comienzo del libro describe la inmensa emoción que siente el coronel Tempest al tener a su hijo varón entre los brazos. Y a continuación describe la velocidad a la que la paternidad se le vuelve insoportable: «Pero la semana siguiente la chimenea del salón de fumar estuvo descuidada y él no pudo encontrar ningún sobre grande y la niñera puso restricciones absurdas a que él viera a su esposa y la propia Di estaba débil y lánguida y no hizo ningún intento de profundizar en los sentimientos de él...»