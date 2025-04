Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1993) expone 'Volcanes con las manos' en la galería Ángeles Baños. De la trayectoria de Abel Jaramillo destacamos ... sus individuales en Sala Europa (Badajoz, 2022), galería Fran Reus (Palma, 2022), Centro Federico García Lorca (Granada, 2020), Hypercorps (Bruselas, 2018) o galería Estrany - de la Mota (Barcelona, 2018). Ha participado en exposiciones colectivas en La Casa Encendida o Centro Centro (Madrid), Fabra i Coats o La Capella (Barcelona), el Centro Cultural de España en México (Ciudad de México), la Fundación Rafael Botí (Córdoba) o la galería Francesco Pantaleone (Palermo). En el curso 2022-2023 disfrutó de la beca de la Academia de España en Roma y ha sido residente en Las Cigarreras (Alicante, 2023), además de beneficiario de premios y becas como Nudo/Knot 2024 de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León), Generación 2022 de La Casa Encendida (Madrid) o Ayudas Injuve (2017 y 2020).

–¿Cómo aborda un nuevo proyecto?

–Suelo trabajar en líneas de investigación a largo plazo, por lo que en muchas ocasiones surgen diversos proyectos dentro de una misma línea que voy desarrollando a lo largo de años. En este caso, 'Volcanes con las manos' forma parte de un proceso de trabajo que inicié en Roma hace ahora dos años que aborda la idea de las ficciones vinculadas a sucesos históricos relacionados con el fuego y la relación entre la imagen en movimiento, el objeto y la escritura. En este sentido, en cada nuevo proyecto siempre hay una respuesta o un diálogo con lo anterior.

–Una constante en su obra es la construcción del imaginario de Extremadura.

–Mi interés en la práctica artística está muy vinculado a una lógica contextual. Trabajo en torno a lugares, historias y personajes específicos que me sirven para abordar ideas más universales. Pero especialmente me interesa trabajar con elementos que tienen que ver con el momento en el que estoy, el lugar a donde voy o del que vengo. Ahí es donde aparecen de manera habitual referencias a lugares, momentos y personajes de Extremadura, en una idea de pensar desde el lugar en el que trabajo y también de pensar las historias, imágenes y herencias que arrastramos, que abandonamos o que nos han sido ocultadas.

–Sucede con su muestra sobre el director de cine Celestino Coronado.

–Exacto, todo el proceso de investigación en torno a la figura de Celestino Coronado (Puebla de Sancho Pérez, Badajoz, 1944 -Londres, 2014), cineasta experimental y director de teatro cuyas producciones están hoy perdidas u olvidadas. En este caso fue un trabajo de casi cuatro años a través de diferentes proyectos y que se pudo ver casi en su totalidad en la exposición 'Si la magia es una alquimia, el relato lo cuenta el fantasma' que realicé en la Sala Europa en Badajoz hace dos años.

–Por otro lado, me interesa su discurso en torno a la memoria, al archivo.

–Algo que me interesa mucho en mi práctica es la idea de lo narrativo, las maneras de contar una historia: cómo se cuentan, quién las cuenta, desde qué lugar se enuncian, a través de qué medio, por qué algunas no son contadas. En este sentido, trabajo en torno a archivos o en torno a la idea de archivo y memoria en paralelo a la manera de construcción de la historia, interesándome especialmente por las 'grietas', por lo que falta y lo que se deja fuera. La lógica de archivo no deja de ser en cierta medida una manera de evidenciar lo que está dentro y lo que está fuera de los discursos y son justo esos espacios los que me interesa analizar.

–¿Cómo surge 'Volcanes con las manos'?

–Este proyecto surge a partir de dos viajes. Por un lado, fue una visita a Pompeya a partir de mi estancia en la Academia de España en Roma y, por otro, un viaje a Las Hurdes con unos amigos para visitar el volcán de El Gasco. En ambos casos estaba muy presente la idea del volcán, la idea de un suceso natural violento vinculado al fuego y una serie de capas que atravesaban varias miradas: la mirada del turista, la mirada científica, la arqueológica… Encontré una serie de similitudes o conexiones entre dos lugares que aparentemente no comparten muchas cosas y que se dan la mano dentro del proyecto a través de un relato que explora una potencial ficción en estos espacios.

–Sin duda, toda una experiencia de viaje.

–El viaje está muy presente, en contar a través de elementos y maneras que forman parte de la propia experiencia. La carta, la postal, el souvenir… son ideas que aparecen en la pieza de vídeo que da título a la exposición y, a la vez, son ideas que se despliegan en el resto de piezas: una idea de registro, de tomar símbolos, inscripciones, materiales y formas que fui encontrando en estos viajes. El propio texto de la exposición está articulado desde el relato en primera persona de estas visitas, de lo que fueron y lo que nos sucedió en el camino.

–¿Qué proyectos tiene entre manos?

–Hace unos días he iniciado una residencia en Azkuna Zentroa, en Bilbao, a través del programa Babestu, donde estaré hasta final de año. Y en estos momentos participo en dos exposiciones colectivas: 'Por encima de todas las cosas', en el espacio Negre de Las Cigarreras, en Alicante, que se trata de un ciclo de video comisariado por Claudia Elies y Leticia Cano, y 'Esto es lo verdadero', en el Centro Cultural de España en México, comisariado por Adonay Bermúdez y que se podrá ver el próximo año en el Meiac.