Sábado, 19 de febrero 2022, 09:36

'Cómo guardar ceniza en el pecho' es el poemario con el que Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962) ha obtenido el Premio Nacional de Poesía ... 2021. El libro reúne 83 composiciones en verso libre que van del texto de largo aliento al poema de corta distancia pasando por el que mezcla la versificación y la prosa. Poesía intimista en la que el tono existencial queda amortiguado por un vago simbolismo metafórico y en el que la niñez o la condición de mujer son motivos recurrentes. «Relinché de nostalgia mientras/ el claro de luna me pellizcaba los pezones», dice en el primer poema del libro, que se cierra con otra alusión fisiológica: «Desde que ovulé por última vez, me he convertido en otra».

Cómo guardar ceniza en el pelo Miren Agur Meabe Editorial Bartleby 242 páginas Precio: 16 euros

