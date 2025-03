Cuando con el grito se hace literatura

Elena Sierra Viernes, 17 de mayo 2024, 23:15 Comenta Compartir

Esto no es un libro de cuentos de autoficción. Ni una novela del mismo estilo. No es un libro de pequeños ensayos. No es un ... poemario. Pero es un poco de todo eso... y sobre todo es una ruptura total con la idea que tenemos de los géneros literarios. La ecuatoriana María Fernanda Ampuero ha decidido saltarse todas las normas y ha hecho bien (muy bien en algunos 'episodios') porque a veces no queda otra que romper con todo.

Visceral María fernanda Ampuero Editorial: Páginas de Espuma. 172 páginas. 16 euros Lo que se ha hecho hasta ahora no sirve; las buenas maneras no bastan. Esa es la idea que queda tras la lectura. Hay que romper con las ataduras para escribir sobre aquello que duele –viene del pasado pero la herida aún duele– y lo que preocupa, y de una experiencia personal reconvertida en capítulos que se leen como cuentos, ensayos, poemas y novela. De lo personal a lo colectivo, cuando se cuenta bien, no hay distancia. En 'Visceral' se habla de una experiencia común: el daño que te hacen desde que naces por no responder a lo que se espera. O por tener que cumplir con lo que dicta tu género. La niña gorda sometida a múltiples dietas –y venenos– es educada, como casi todas, en ser buena. Y ser buena (callada, pasiva, sonriente), desgraciadamente, implica aceptar más daño, predispone a ser dañada otra vez. Es tu sino, no te quejes. Y viene Ampuero y grita que de eso nada. Que lo de estar en silencio ya no va con ella. Y que con el grito se hace literatura. Amén.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión