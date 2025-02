El gran Gómez

Durante este año que se nos va escapando ya se están cumpliendo los siempre emblemáticos cuarenta años de muchas cosas. Asistimos a la madurez completa ... y orgullosa de eventos que se gestaron en los ilusionantes primeros años 80 del pasado siglo en los que, al hilo de la recién estrenada autonomía, la región corría a buscar su lugar al sol desposeyéndose de antiguas lacras y tópicos y tratando de adaptar su impetuoso caudal literario, casi recién estrenado, al hilo de los efervescentes tiempos que estábamos deseando vivir.

Este año de 2024 cumple cuarenta años, por ejemplo, la Editora Regional de Extremadura, que alcanza pletórica de fuerza, y cada vez más consolidada y abierta, tan ilusionante edad. Pero, del mismo modo, celebra idéntica onomástica (y en parámetros parecidos, a tenor en lo ocurrido en Alcántara durante su último congreso) la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura. Engarzando esa perfecta convivencia, la Editora publica 'El corazón y la memoria', del gran e inmarcesible Antonio Gómez, con el quizá necesario subtítulo de 'Poesía discursiva reunida', pues no debe olvidarse que el autor es un referente mundial en el ámbito de la poesía visual y uno de los autores más innovadores en el fascinante mundo de la 'performance' y la acción poética fuera de los límites estrictos del papel y el libro. Aparte la necesidad de completar (ya volvemos a ello enseguida) la obra de uno de nuestros más interesantes autores contemporáneos, se da la circunstancia, para hablar más aún, si cabe, de concatenación, de que, como es sabido, Antonio Gómez fue precisamente uno de los primeros artífices para la concreción de la asociación a la que nos referíamos, uno de sus más entusiastas defensores hasta su creación y uno de los valores de referencia para su asentamiento y continuidad, siendo vocal de la primera junta de la misma, por lo que no podemos menos que alegrarnos de tan feliz coincidencia. La presencia de Antonio Gómez, por lo demás, refuerza y revitaliza ese empeño por recobrar (y honrar justamente) a grandes nombres que han ido desarrollando su labor literaria durante este tiempo que venimos evocando por medio de publicar antologías o ediciones de sus obras completas. Hace poco nos hacíamos eco del caso de Juan Manuel Barrado, pues ya era hora de completar este buen hábito con la figura del autor que nos ocupa. Aunque nacido en Cuenca, 1951, ha sido desde nuestra región donde ha irradiado el enorme papel que en el ámbito de la poesía contemporánea tiene su producción. Lo cierto es que, en realidad, con la aparición de este volumen la ERE completa y redondea la personalísima obra de nuestro autor, pues no se olvide que ya se hizo eco, en una excelente y cuidada edición a cargo de Miguel Ángel Lama, de la obra visual del inquieto artista: 'Apenas sin palabras. Obra experimental' (1980-2013) aparecida en 2014.

La edición de hoy viene prologada por el más alto de los poetas de nuestra tierra, Elías Moro, con quien le une a Gómez su condición de foráneo –Moro nació en Madrid, ahora arraigados ambos en nuestra región, más concretamente en Mérida, desde hace medio siglo– y una profunda y larga amistad confesada abiertamente por el prologuista. El libro recoge poemas de casi la práctica totalidad de la obra de Gómez en este formato desde 'Caminar por caminar cansa' (1999) al inédito 'Resistir en el remedio'; como puede observarse una obra amplia que abarca casi 25 años de dedicación, más oscura si se quiere, más callada, injustamente menos conocida y, por lo mismo, quizá, necesitada ahora de este impulso que de alguna manera saque al gran Gómez de esos aleros, de esos lados del camino en el que, muy injustamente, lo hemos ido marginando en el devenir de la riquísima poesía extremeña de los últimos 40 años. Como acertadamente señala Elías Moro en el prólogo, caracteriza a la obra discursiva de Gómez su carácter breve (rarísimo es el poema de vaya más allá de los quince versos, y casi siempre de arte menor) y, sobre todo, una concisión expresiva casi extrema, a veces, incluso prácticamente exenta de lo que solemos llamar lírica: versos cortos, hechos con palabras sencillas, coloquiales, que confieren extraordinaria legibilidad al poema. Pero, ¡ojo!, con un fondo que hay que rastrear. Lo mismo que en sus poemas visuales al lector le toca completar el sentido último y descifrar el mensaje que subyace en lo aparente, tanto le toca en estos falsamente sencillos versos. De ahí que se insista continuamente en el carácter de complementariedad que atribuimos a este libro, por cuanto la trayectoria de Gómez como poeta visual y como artista que realiza intervenciones, pese a su valor incuestionable, es solo una de su dimensiones como poeta. Esta obra discursiva –en fin, lo que entendemos por poesía escrita al modo tradicional– ha ido desarrollándose y apareciendo de manera alternante y paralela durante todo el transcurso de su labor creativa; insisto: a lo mejor no tan espectacular, hasta admito que, incluso hasta con menos gancho que la otra, pero no hay duda de que ambas establecen entre sí un diálogo que ayuda a entenderlas como un todo. 'El corazón y la memoria' reivindica a un poeta que, quizá precisamente por gozar siempre de una línea clara, de un verbo fácil de comprender y de una dicción serena que nos llegaba fácilmente, ha corrido el riesgo de ser considerado un poeta menor; un rasgo que en absoluto se merece, un error que por fin queda meridianamente corregido.