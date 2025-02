Gracias por volver

Enrique García Fuentes Sábado, 2 de noviembre 2024, 19:54 Comenta Compartir

Dos han sido las causas por las que he tardado tanto en decidirme a compartir con ustedes mis impresiones sobre esta póstuma entrega de Gabriel García Márquez y, como de costumbre, esta demora habrá servido para conferir a estas líneas un carácter de franca inutilidad porque, a estas alturas, pocos deben de ser los que no hayan disfrutado –sí, ya lo adelanto, disfrutado– con esta breve joyita que es 'En agosto nos vemos'. Hablaba de causas: por un lado mi natural prevención –cuando no manifiesta aversión– a la hora de afrontar un texto «nuevo» de un autor ya fallecido (de hecho, voy a ahorrarles mis más de una vez casi ofendidos comentarios, cuando se ha dado el caso, acerca de idoneidad, especulaciones, «hacer caja», etc.) y, por otro, el hecho de tratarse de una obra breve, una obra 'menor', total: algún textito por ahí perdido que, ¡oh, milagro!, de pronto aparece y, bueno, pues si cuela, cuela.

Pero, mis queridos seguidores; no hay nada de eso. O por lo menos de esto último que digo. Allá cada uno con la conciencia de seguir extrayendo todavía más el jugo del consagrado, eso no lo puedo debatir; pero, desde luego, si ustedes se meten en esta obrita y leen también los avatares que llevaron a su publicación, puede que se queden más tranquilos (como me quedé yo) no solo al comprender las buenas intenciones, sino, sobre todo, al compartir el alcance que este texto tiene y que, para empezar, no desmerece del resto de la sacrosanta producción de García Márquez (yo no me atrevo a llamarle Gabo, como hacen muchos que parece que son primos suyos). Por el otro lado, he comprendido que tanto filólogos como críticos de medio pelo asaltamos sin desdoro el término francés «nouvelle» para así tranquilizar nuestra conciencia dotando de contenido de calidad inexcusable a una obra breve (como lo decimos en francés…). ¡Como si una novela, para ser tenida en cuenta, tuviera que tener forzosamente cuatrocientas o quinientas páginas!; ¿qué pasa entonces con el 'Lazarillo', 'La metamorfosis', 'El corazón de las tinieblas', 'El viejo y el mar', 'El extranjero' o, acercándonos al ámbito donde estamos, 'Pedro Páram'o; y, ya centrándonos en nuestro autor de hoy, 'El coronel no tiene quien le escriba'? Es más, ahora recuerdo al inolvidable Angelito Gata cuando me afirmaba, con el desparpajo cultural sin ínfulas que le otorgaba ser de los pocos libreros que leían libros, decirme que la 'Crónica de una muerte anunciada' le parecía, sin duda el mejor de los textos del Nobel colombiano. Cuestión resuelta, también.

Voy a confesarles algo más: cuando leí esta, por lo demás, preciosa edición de 'En agosto nos vemos' –inmerso como estaba en la nebulosa de resolver si mis alumnos respondían a los (pocos) trabajos y exámenes que les encargaba tirando del monstruo ese del Chat GPT– me dio por pensar si la inteligencia artificial no estaría detrás de esta acertada publicación. Luego pensé (o quiero pensar) que no es así; prefiero asirme a la convicción de que el matrimonio protagonista que recuerda al de 'El amor en los tiempos del cólera' y que muchas de las imágenes que aparecen, la adjetivación subyugante y el vaivén inmarcesible de la prosa de García Márquez seguían siendo ejemplos de su inimitable estilo, que aquí prevalece y que celebro enfervorizado que ahora haya vuelto a salir a la luz. Desde el primer momento se da cuenta el lector de que transita por un espacio conocido, amado y añorado. No. No creo que todo sea producto de un ingenio diabólico. Contribuye también, se puede leer tanto en el prólogo como en el epílogo de la edición, la tradicional exigencia del propio autor para con su obra, si demediadas se encontraban ya sus facultades cuando trabajaba en esta y en lo que sería su obra última, 'Memoria de mis putas tristes', hasta la aparición de la de hoy. Sus reticencias a publicarla hasta no considerarla perfecta. Insisto pues: serán escasos los fervorosos seguidores del colombiano que se sientan defraudados con esta deliciosa novelita, tal vez errática, por cuanto nos parece que va a tener un contenido más erótico y juguetón que otra cosa. Sin embargo, la deriva tranquila que nos conduce a una indagación más profunda sobre la misma condición femenina y el inesperado (pero deducible) y estremecedor final apuntalan que no se trata de una mera reordenación de apuntes para una oportuna ocasión, sino, efectivamente, de una «nouvelle» sabiamente acompasada a la que solo podemos echar en cara que nos reviva y revuelva la nostalgia, cuando ya la creíamos superada, de haber perdido a tan encomiable autor.

Ampliar En agosto nos vemos Gabriel García Márquez. Editorial: Penguin Random House. Barcelona 2024. 120 páginas. 19,90 euros.