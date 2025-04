Otros gozos de la lectura

Como refiere el propio autor en el prólogo, fue un encargo explícito del llorado Julián Rodríguez el que motivó el libro que tenemos hoy entre ... manos. El entonces editor de Periférica le solicitó una selección de cincuenta y cinco libros de la literatura en castellano del siglo XX que comentase un poco a su antojo. Tal aserto explica el título del volumen, pues, y también la desenfadada, y a la vez entrañable, dedicatoria que lo orla al comenzar. Acabada su lectura (espigando a capricho por sus entradas, no es un texto para leer del tirón) lo primero que me viene a la mente es confirmarme que si hay un placer más extraordinario que el de la lectura es el de adentrarse por libros que te llevan –mansamente a veces o de forma irremediable otras– a otros textos; que aquellas páginas que te están hablando, al mismo tiempo te seducen para que te encarames por otros vericuetos, ora abruptos, ora más sedosos o lisonjeros, que, como un continuo laberinto de senderos que se bifurcan, terminan incluso por provocarnos la neurosis que sobreviene a los incautos que a veces queremos abarcarlo todo.

Constantino Bértolo es, por encima de su faceta de escritor, crítico o editor, alguien irreductiblemente unido al hecho polimórfico de la lectura, como acredita su ya larga y acendrada trayectoria. Y en esta obra se erige en una suerte de avisado chamán que no solo nos deleita con la atractiva propuesta que nos ofrece, sino que nos impele a participar con él de este recuento, ni mucho menos caprichoso, que nos propone. Como viene a afirmar en el mencionado prólogo, la literatura es una de las herramientas que la sociedad utiliza para construir su identidad, pero, a la vez, también es un espejo del transcurrir humano, por eso concreta desde el primer momento que el criterio que ha regido la elección de los títulos aquí recogidos se ha hecho en función del «diálogo que esas obras mantienen con su tiempo», y se ha fijado fundamentalmente en que si historia y literatura comparten el mecanismo de tratar de ofrecer una visión del mundo y de la vida, hay que entender ambas materias como irremisiblemente unidas y aunque la historia propenda a la objetividad y la literatura a la subjetividad al final terminan entremezclándose. He aquí la relevancia de los libros escogidos: podemos considerarlos ejemplos de esa plática dialéctica, cómplice o crítica, entre las mencionadas materias. Pero aunque no llegáramos a compartir o a captar la tesis que el autor nos propone, honestamente creo que nos daría lo mismo y lo disfrutaríamos igual. De los libros elegidos, algunos no los conocíamos, tal vez, hasta ahora; muchos otros los tenemos por nuestras bibliotecas, pero igual no los hemos leído y otros –me gusta pensar que los más– ya los hemos paladeado en su momento, pero, insisto, en todos los casos se nos concita el deseo de acercarse (o volver a acercarse) a ellos. A lo largo de todo este particular vademecum encomiable que nos endosa se nos contagian, con la rapidez de un virus mutado –por esta vez deliciosa y maravillosamente pacífico– las irresistibles ganas de leer más. De todas formas, ¿quién no se siente directamente aludido por el título escogido para la selección? Estamos ante un estudio literario que, desde el primer momento nos impele a mirarnos dentro de nosotros mismos y a tratar de encontrar nuestra esencia. No hay que ser un lumbreras para percibir la inevitable ecuación que pone en relación la literatura y la vida.

El espacio acotado aquí se ciñe, como dijimos, a cincuenta y cinco obras muy diversas en la cronología, pero todas ellas asentadas dentro del lapso temporal del siglo XX que, para el autor, según explica de forma perfectamente razonada, termina el año 2008 por la situación especial que el mundo vivió de crisis económica a partir de esta fecha. (No nos extrañe: buena parte de la historiografía más aceptada señala el principio de la centuria tras el final de la Primera Guerra Mundial). Las obras, ya digo, son de distinta intención, autoría, recepción, influencia, etc., y, como en todo buen ensayo que se precie, se ofrece un análisis más personal que estrictamente académico, de sugerente dicción, sin alharacas excesivas, que, como advertí, nos invita a la reflexión y, sobre todo, a la relectura. De entre ellos tenemos libros de poesía, algunas novelas, también ensayos u obras en común en las que aparecen, nítidos, temas distintos, pero atrayentes siempre: España como problema, el mundo rural, el proletariado y la revolución, la inevitable Guerra Civil y la cruda posguerra, el tradicional y omnímodo poder de la Iglesia, el acercamiento a Europa, la hoy cuestionada Transición o el «fin del espejismo», con la crisis de principios del XXI. Ejemplos todos ellos de la irrompible vinculación que la literatura ofrece obligatoriamente con su entorno; su incardinación en él es, al mismo tiempo, la plasmación de las circunstancias vivenciales de los individuos de ese período delineado. Pero, lo diré por última vez, aunque no estemos de acuerdo con el aserto, aunque nuestra visión difiera incluso tajantemente de lo que se expone, siempre es momento de recuperar o acometer desde otra perspectiva obras importantes de la literatura española de las que poder sacar nuestra propia conclusión y nuestro más que su seguro beneficio. Que la literatura te conduzca a más literatura siempre es de desear.