Goya y la condición femenina

Goya no se agota en una mirada, con cada nueva visita a 'Mujeres de Goya. Vicios y virtudes de la sociedad de su época' –magnífica ... muestra comisariada por María Toral y que pueden contemplar en el Museo de Bellas Artes de Badajoz–, seguimos descubriéndolo. Un buen comienzo es visionar el documental de la última sala de la planta baja, donde se da cumplida cuenta de la vida y obra del artista, el contexto sociopolítico de la época y algunas notas generales sobre lo que vamos a ver en la exposición.

Compromiso. Goya está en la base de la modernidad, como pensador (Todorov dixit), y porque abrió caminos estilísticos: en sus 'Pinturas negras' ya está el germen de todas las derivas expresionistas posteriores. Pienso que es el artista de la condición humana; actual, pues hay cosas de la condición humana que desgraciadamente no cambian y que Goya transformó en valores universales.

Mujeres de Goya. Vicios y virtudes de la sociedad de su época Comisaria: María Toral. Lugar: Museo de Bellas Artes de Badajoz. Fecha: hasta el 29 de mayo

Feminismo. 'Comprometido' con su tiempo, Goya fija la mirada en situaciones problemáticas (véanse las terribles condiciones de vida de las mujeres), criticándolas, desde una pintura que nos interpela, que nos exige aún hoy tomar partido. Goya sabe, como buen ilustrado, que la igualdad pasa por el conocimiento, por el acceso de la mujer a la educación. La descubrimos en sus valores simbólicos, «desplegada» en los grabados, obras no de encargo y por ello, como escribiera en una carta a su amigo Bernardo de Iriarte, «el capricho y la invención no tienen ensanches». En palabras de María Toral, «a través de estas obras Goya capta la complejidad de la situación de la mujer en su época, siempre desde un punto vista crítico que contrasta con la visión que tienen otros artistas del siglo XVIII. Estamos en un periodo clave de la Historia, ya que Diderot empieza a hablar del término «femenino», algo que supondrá el germen para la explosión y el avance del pensamiento feminista durante los siglos posteriores». Bien traído en términos sociológicos lo dicho por el propio Diderot en su escrito 'Sobre las mujeres': «En casi todos los países, la crueldad de las leyes civiles se ha reunido contra las mujeres a la crueldad de la naturaleza. Han sido tratadas como niñas imbéciles. No hay ningún tipo de vejaciones que, en los pueblos civilizados, el hombre no pueda cometer impunemente contra la mujer». No es tanto lo andado, Goya nos lo recuerda.