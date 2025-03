Glosa de los trabajos y los días

Faustino Díaz Niso (Brozas 1963) pertenece a una de las más brillantes promociones que pasaron por la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres y ... ya en sus tiempos de estudiante despuntó como uno de los más conspicuos alumnos de ella. Recién terminada la carrera empezó pronto a trabajar en institutos de enseñanza secundaria en Andalucía y allí ha ejercido casi una treintena de años como profesor de Lengua Española y Literatura, los últimos en Gines (Sevilla), pero sin haber perdido nunca el contacto con nuestra tierra. Este tan divertido como atrayente Silva de varia lección que ahora nos llega evidencia, por un lado, la vocación que tuvo desde siempre de enseñar y que no ha perdido –cosa curiosa– a lo largo de los años, pero, sobre todo, demuestra que tampoco se ha desprendido del todo de las muchas enseñanzas que adquirió en su tiempo de estudio ni de la que seguramente luego ha sido su principal vocación (aparte la enseñanza, claro): la lectura de los clásicos, que ha sabido asimilar para ahora, de manera divertida (en el más pleno sentido de la palabra) y perfectamente consciente de hasta donde podría llegar, o donde quiere llegar, con su talento, ofrecernos estos poemas. Enmascarados bajo una pátina de sencillo humor, no dejan de demostrar, sin embargo, la agudeza intelectual y su extraordinaria capaz de asimilación, ese eco que permanece de esas lecturas que a lo largo de toda su vida ha ido trabajando.

Que la obra aparezca nítidamente subtitulada como 'Vivencias en el instituto', decanta y acota definitivamente la intención de su autor. Aunque lo considero capacitado para asaltos de mayor envergadura, Faustino Díaz se limita a hacernos copartícipes de los resultados coñones de un oído muy bien acostumbrado que sabe adaptar perfectamente a una temática que a algunos puede antojárseles ramplona, pero para otros ha sido (y es) el pan suyo de cada día: la labor docente y sus múltiples perspectivas.

Ya en la contrasolapa de la cuidada edición se menciona explícitamente la huella que dejaron en él (y en otros, en los que me incluyo) excelentes profesores como fueron Ricardo Senabre, Juan Manuel Rozas o Manuel Ariza y me emociona particularmente (pues es un sentimiento que también comparto) la mención iniciática a 'Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos', de Dámaso Alonso. Inútil es decir que todo buen profesor se caracteriza siempre por reconocer explícitamente el sustrato que le dejaron sus maestros, pero no conviene olvidar ante quien estamos. Y un buen profesor es lo que seguramente ha sido Faustino a lo largo de todos estos años: alguien que, sin disipar la vocación, ha ido viendo con clara consternación, pero sin perder nunca la esperanza, la deriva que nuestra profesión ha ido adquiriendo con los años. De ello va este poemario tan bien explicado (todo poema viene orlado por la concreción de su circunstancia, para que todo lector se entere bien) que la prologuista trata de situar como mera «poesía por y para el entretenimiento» y el propio autor entiende como desarrollo de las experiencias de un profesor «sin dramas, con el distanciamiento emocional que conlleva el sentido del humor, el chisporroteo de reírse de uno mismo y de las circunstancias».

Lo primero que sorprende al atónito lector es el título escogido para esta compilación; Faustino ha optado por apropiarse explícitamente del título que el erudito sevillano Pedro Mexía escribiera en el siglo XVI, un heterogéneo conjunto de escritos, mucho más citado que leído, y que nuestro autor se ve obligado a explicar en el prólogo, porque quién se acuerda ya de semejante texto que ni siquiera en la facultad llegamos a estudiar con profundidad. La 'Silva' de Faustino consta de cuatro partes, cada una ornamentada de un verso clásico que muy bien la resume: 'Alumnos, exámenes, poemas' (escrita mientras vigila pruebas académicas); 'La dura realidad diaria: clases, tutorías, burocracia... e inspectores' (genial verso gongorino que la introduce: «Amarrado al duro banco de una galera turquesca»), la más extensa de todas; 'La sala de profesores: nido de conspiraciones, discusiones bizantinas y otros entretenimientos' (¡ojo al verso!: «Infame turba de nocturnas aves»); y el último (que «Ojalá no hubiera llegado a escribirse»), 'Pandemia, del griego pan, que significa todos, y demos, pueblo', cuyo contenido el lector puede perfectamente deducir. Pero, insisto, pese a lo dramático de algunos hechos, el autor jamás pierde el humor ni el buen sentido (solo los ofendidos profesionales piensan que nos «reímos de», cuando se trata siempre de «reírse con») y sus agudos versos clásicos –romances, sonetos, redondillas, tercetos, alguna lira– harán sonreír y asentir no solo a los enseñantes (que fácilmente nos veremos identificados en sus versos) sino a todas aquellas personas de buena voluntad que valoren la calidad latente en aquellos inteligentes que no hacen ostentación de su gracia y se limitan a compartirla jovialmente con todos. Cosa muy de agradecer, por cierto.