Gina Arizpe, ¿me has visto?

Existen dudas sobre la presunta eficacia del arte para transformar la realidad, máxime cuando ésta tiene que ver con las injusticias sociales, los muertos de civiles en guerras que no les incumbe, o la violencia que prácticamente hemos normalizado... No faltan sin embargo artistas verdaderamente implicados, es el caso de Gina Arizpe (Ciudad de México, 1972), que nos 'seduce' en 'Lo que no se ve', una espléndida –y comprometida– muestra comisariada por el teórico y crítico de arte José Jiménez. «El núcleo central del trabajo Gina Arizpe tiene que ver con una cuestión de gran alcance en el mundo de hoy: el papel y la situación de las mujeres en este mundo agitado y convulso, y en el que sobre ellas se ejerce el sometimiento, el ocultamiento, e incluso la violencia extrema que se manifiesta en las cifras crecientes de feminicidios».

Desconocidas. Y digo 'seducción', porque de entrada la obra de Gina Arizpe nos atrae... hasta que descubrimos el horror al acercamos a esas tramas tejidas con nombres de mujeres asesinadas: un retrato en rojo intenso del feminicidio. Ya se sabe, lo que no se nombra no existe... «Yo pretendo -defiende Gina- que la gente se acerque sin miedo y en ese acercarse se dé cuenta de qué es lo que está viendo, algo tiene que suceder». El MEIAC se transforma entonces en un espacio de conciencia, en una invitación para que nos detengamos a pensar en los más de 130.000 desaparecidos en México y, por ende, en tantos otros lugares del mundo. Nombrar para que dejen de ser olvido. He leído... y visto sus 'Nombres y coordenadas' (2016-2022): Rocío Villareal, desconocida; Viridiana Andrea, desconocida; Valeria Toledo, desconocida; Viviana Lugo, desconocida; Ortega Vianey Carrero, desconocida; Eva Marín, desconocida. Betti Lazcano Rubí, desconocida...

Gina Arizpe. Lo que no se ve MEIAC. Badajoz. Calle del Museo, s/n Comisario: José Jiménez Hasta el 29 de marzo de 2026

Espacio público/contexto. Creo, por otro lado, que el profundo sentido de la memoria en Gina es realmente encomiable. Es una memoria impregnada del lugar como experiencia ya contenida 'en/del otro', por eso en la videoinstalación 'La carga' (2020) Gina sufre el desgaste de su cuerpo al realizar la labor de los 'tamemes': cargadores de herramientas, materiales, comida... O desea sentir como sienten unos transeúntes en la ciudad de Los Ángeles –a los que 'ha visto' con anterioridad– ocupando su mismo espacio, a ras de suelo, como queda registrado en las fotografías de la Acción en diez tiempos 'En la calle' (2014), o tocar –'Fibras' (2014)– lo que tantas mujeres asesinadas han tocado en los campos de algodón de Ciudad Juarez porque, al fin al cabo, «Mi cuerpo es un espacio de meditación, mi cuerpo no deja de ser sino mi posición en el mundo.

No cuesta nada. Yo soy el primer medio (…) El arte es construir el pensamiento, y la voluntad de transformar ese pensamiento en algo. Yo y las acciones, transformándome... para que sucedan cosas»... Y las hace suceder, véase 'Sin huella' (2013), donde camina una hora por un desierto del estado de Chihuahua arrastrando una rueda (las patrullas fronterizas borran las huellas de sus vehículos con el fin de no alertar de su presencia a los migrantes). Esa es la huella de Gina, una vez más desde un acendrado sentir en lo social.¡No puede haber olvido!