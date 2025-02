Gente de Nueva York

Pablo Martínez Zarracina Viernes, 8 de noviembre 2024, 23:22 Comenta Compartir

Siete historias que cambian decisivamente cuando dos de sus personajes tienen una conversación en torno a una mesa componen el nuevo libro de Amor Towles. ... El autor de la exitosa 'Un caballero en Moscú' (Salamandra) despliega en ellas las infrecuentes dosis de talento y dominio formal que distinguen su literatura. Una vieja conocida, Evelyn Green, la protagonista de 'Normas de cortesía' (Salamandra), reaparece en la pieza final y más extensa, 'Eve en Hollywood': una novela corta que es la única historia del libro que no transcurre (o desemboca) en Nueva York. El resto de relatos –con la excepción de 'La cola', una fábula moral ambientada en el Moscú soviético– son intensamente neoyorquinos y trasladan al lector al Carnegie Hall, la Biblioteca Pública de la Quinta Avenida, el Yale Club o el aeropuerto de LaGuardia. No es casual que en uno ellos –'La balada de Timothy Touchett', una narración sobre literatura y falsificaciones– aparezca Paul Auster, no solo como referencia en lo tocante a la ingeniería del azar, sino como personaje de ficción.

La temática de los cuentos es muy variada y confirma a Towles como un narrador que se mueve con enorme solvencia entre la suave ironía dickensiana y la mecánica exacta del 'thriller'. Sirvan como ejemplo de ambas posibilidades dos de los mejores relatos del libro. En uno de ellos, 'El traficante', se muestra el encuentro redentor entre un obsesivo consultor de Manhattan y un anciano devastado por la pérdida; en el otro, titulado 'Hasta luego', lo que comienza como una coincidencia entre dos desconocidos de paso en Nueva York termina convirtiéndose en una pesadilla inesperada y 'hitchcockiana'. Título Mesa para dos

Autor Amor Towles

Traducción Gemma Rovira Ortega

Editorial Salamandra

Páginas 491

Precio 24 euros Es probable que la novela corta sea lo que peor funciona en el conjunto. 'Eve en Hollywood' es un homenaje al género negro por el que desfilan estrellas de cine como Olivia de Havilland, detectives, playboys y reporteros sin escrúpulos. Recuerda a 'L.A. Confidencial' y su problema es hacer del giro argumental una rutina. Aun así, el lector disfruta de un inicio magnífico en un tren, de diálogos brillantes y de personajes como Prentice Symmons, un actor obeso, esnob y pasado de moda que merecería ser interpretado por Peter Ustinov. Amor Towles juega con ventaja: es un escritor bendecido con el don del encanto. Cierto que se mueve siempre por la superficie, pero reprochárselo sería algo así como criticar a los patinadores de Central Park que aparecen en otro de los cuentos de este libro por deslizarse con tanta fluidez, ejecutar quiebros tan vistosos y trazar las más arriesgadas piruetas en lugar de acometer alguna clase de excavación para sumergirse en la oscuridad con inciertos propósitos de exploración biológica.

