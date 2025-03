Genial colección de relatos

Resulta sorprendente el escaso eco que este genial libro ha obtenido entre el mundo de la crítica. Se trata de un mundo narrativo bien construido, ... mejor escrito y con un poso de dolor que lo hace cercano, así como a los personajes entrañables que pueblan sus páginas. Absolutamente recomendable. Solo son siete, pero a cada cual mejor, cada uno en su registro, porque la pericia narrativa de O'Connor brilla en el tono trágico, en el dramático y no queda más que rendirse a su sabiduría cuando usa el humorístico.

Huéspedes de la nación y otros relatos Frank O'Connor Traducción: D. Morales Editorial: La navaja suiza 167 páginas Precio: 17,90 euros

El libro comienza con el estremecedor 'Huéspedes de la nación', una narración donde los ecos antibelicistas destacan en un cuento en el que los vigilantes irlandeses de dos prisioneros ingleses deben ejecutarlos, cuando ya habían llegado a intimar con ellos y la noción de persona y compadre era ya mayor que la de enemigo. Un relato que deja sin respiración.

'Niños en el bosque' produce igual asombro al lector en la historia de amistad y de cruda verdad de dos niños, niña y niño, que han sido abandonados por su madre, y a quien la niña le corta cualquier atisbo de esperanza. La continua línea de errores lleva a los personajes enamorados de 'Las locas Lomasney' a una vida totalmente equivocada.

El humor domina los relatos 'La primera confesión', retrato de un niño piadoso y miedoso; 'El viernes pecado', donde el personaje se deja llevar por la corriente y olvida lo importante; y 'Mi complejo de Edipo', un divertido cuento en torno a un niño que no tiene que escoger entre querer más a su madre o a su padre. Hay versión cinematográfica de 'La majestad de la ley' ('The Rising of the Moon', La salida de la luna, 1957), de John Ford, nada menos.