García Robayo y la falacia del parentesco

IÑAKI EZKERRA Viernes, 24 de marzo 2023, 23:03 Comenta Compartir

El de la familia ha sido siempre un tema problemático porque se trata de una institución que nos viene impuesta y que no elegimos. Esa ... imposición de partida conlleva otras como la de la autoridad paterna o la de una convivencia no siempre satisfactoria. Sin necesidad de llegar al extremo de las familias disfuncionales, que salpican nuestra prensa de tragedias, o de las familias singularmente desdichadas de las que hablaba Tolstói, las tensiones en ese núcleo humano son inevitables en el mejor de los casos, aunque un día resulten superables por la acción del tiempo, del afecto o de la necesidad, como lo señala el conocido poema de Cernuda: «...el nido de los hombres,/ Inconsistente y rígido, tal vidrio/ Que todos quiebran, pero nadie dobla». Ese vidrioso tema, sobre el que no resulta fácil pontificar, ya que cada uno habla de él según le haya ido en la vida, es el que aborda la escritora colombiana Margarita García Robayo en 'La encomienda' de una manera muy peculiar, pues el balance negativo que hace del fenómeno parental se debe más a la mirada subjetiva de la protagonista que a unos hechos concretos que la hubieran llevado a esa valoración sombría.

La protagonista, que se dirige al lector en una directa primera persona a lo largo de todo el libro, es una mujer de mediana edad que ha dejado hace años su Colombia natal y que vive en Argentina; que tiene un trabajo en una agencia de publicidad, un novio fotógrafo y una gata, así como el proyecto de escribir una novela y de obtener una beca en Holanda. Pese a esa descripción de una personalidad constructiva, su carácter, sus sentimientos y las ideas que le pasan por la cabeza ponen en cuestión todo lo dicho y lo que se parezca a un edificante proyecto vital. Su existencia transcurre en una hostil campana de cristal construida por ella misma, a cinco mil kilómetros de su hermana con la cual mantiene una relación basada en unas regulares videoconferencias, y en unos paquetes que aquella le manda, con comida que se acaba pudriendo en el trayecto y que acaba estropeando las fotos de la infancia que van a menudo envueltas dentro de esas 'encomiendas' (el título de la novela responde al significado específico de 'encargo por correo' que dicha palabra tiene en los países latinoamericanos). Lo que primero le llama la atención al lector es la frialdad y el desdén que muestra hacia esos envíos su receptora, así como el tedio que le inspira ese ritual y periódico contacto. Toda la novela está presidida por un despego que se llega a constituir en una atmósfera y que se proyecta especialmente sobre esa hermana convencional y sobre la madre de ambas. Independientemente de que el texto vaya desvelando las causas que han ido propiciando ese distanciamiento afectivo, se va percibiendo en ese personaje femenino que narra un rechazo asumido, teorizado, y cercano al nihilismo, hacia la propia institución familiar, hacia el propio orgullo o el simple placer que dicha hermana pueda experimentar en ver reflejados los rasgos de su rostro en los del rostro del hijo. «Nunca aprendí a ser compasiva con mi familia», sentencia ya en el primer tramo del libro. Un rechazo que, por otra parte, va a quedar cuestionado, si no desmentido, por otros indicios que la autora va dosificando a lo largo de las casi doscientas páginas en los que se extiende ese largo monólogo, y que nos van reservando ciertas sorpresas. Esa fría y despegada heroína, de la que no conoceremos el nombre en ningún momento, traiciona su presunta aversión a la maternidad en determinados momentos y detalles, como el de que dedica parte de su tiempo a cuidar a León, el niño de una vecina que trabaja de enfermera y con el que la protagonista mantiene una especial relación muy próxima a la ternura. 'La encomienda' es una novela inusualmente literaria, porque nos propone un discurso que intenta llevar hasta las últimas consecuencias la experiencia de la decepción a la que pueden conducir la amistad, la convivencia con los vecinos o con la pareja, los acicates de la faceta laboral, los proyectos y las ilusiones con las que los seres humanos llenamos nuestra existencia, o lo que la heroína del libro llama «la falacia del parentesco». En el despliegue argumentativo y argumental de esa decepción consiste la inicial propuesta de este personaje que luego deberá enfrentarse con una madre con la que no deseaba vérselas y con una realidad que parece dispuesta a poner a prueba esas convicciones. En esa imprevisibilidad, que es la de la propia vida, reside uno de los hallazgos de esta hermética novela.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión