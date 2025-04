Sábado, 6 de julio 2024, 13:23 Comenta Compartir

Violet Gentile abandona su vida en Nueva York para acompañar a su novio, Yuki Nakamura, cuando este se entera de una terrible noticia que atañe ... a su familia. Comienza una nueva andadura en Hakone, un pequeño pueblo al oeste de Tokio, donde se ve obligada a adoptar unas costumbres muy distintas a las suyas. No obstante, lo que le hace replantearse si ha tomado la decisión correcta no son los malentendidos por el idioma, sino el aislamiento que comienza a sentir tras conocer la cara amarga del Japón más tradicional y el mal carácter de Haru, el hermano mayor de Yuki. A medida que va adaptándose a esa nueva vida, descubre que lo que creía conocer hasta entonces no es tan real como pensaba, que sus convicciones no han sido más que un autoengaño, y que sus prejuicios no la han dejado ver quién es en realidad el hombre que vela su sueño desde la habitación opuesta a la suya, en la otra punta del jardín.

