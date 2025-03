Fundação Eugénio de Almeida, diálogos cruzados

Siempre hay un buen pretexto para visitar la ciudad de Évora, Capital Europea de la Cultura en 2027. En esta ocasión visitamos unos de sus ... espacios culturales más emblemáticos: la Fundação Eugénio de Almeida, que celebra su sesenta aniversario con una serie de exposiciones –marca de la casa– de «diálogos cruzados».

Frescos siglo XVI. Como saben, la Fundação Eugénio de Almeida está enclavada en el corazón de Évora, muy cerca de la catedral y del templo romano. Después de profundas reformas nos sorprendió estrenando en 2013 un magnífico espacio en lo que fue en tiempos el Palacio de la Inquisición. Basten como feliz reclamo sus deliciosos frescos del siglo XVI con motivos de figuras femeninas aladas.

Para más personas. En estas mismas páginas culturales de Trazos nos hemos hecho eco de sus propuestas expositivas (que han sido muchas), dominadas por un criterio bien definido: la defensa del territorio sin menoscabo de la mirada que viene de fuera. Una fundación que participa de las prácticas artísticas contemporáneas, en el «medio», y fiel a un ideario de claro sabor humanista: «Más por las personas, para más personas».

«Glocal». Con motivo de la muestra 'Portas abertas', comisariada por Claudia Giannetti, que inauguró precisamente la nueva andadura después de las reformas, se hacía patente la defensa de lo «glocal», es decir, la cultura –parafraseando a Chillida– entendida como un árbol que hunde sus raíces en lo autóctono para expandirse con sus ramas por el mundo.

Bacon. Conviene recordar por otro lado, que la Fundação alberga una memoria plagada de excelentes muestras, como 'Café Portugal', comisariada por Filipa Oliveira; 'Corto Maltés: Viagem à Aventura', sobre este personaje creado por el ilustrador veneciano Hugo Prat; 'Tàpies. A expresividade do papel', o 'Los dibujos ocultos de Francis Bacon', comisariada por el prestigioso teórico Edwuard Lucie-Smith. No se me olvida otra importantísima muestra: 'Obras ZKM/Media Museum', comisariada también por Claudia Giannetti, articulada a partir de las piezas más relevantes –muchas de ellas ya icónicas– de la Colección ZKM/Center for Art and Media Karlsruhe (Alemania), el centro más importante de arte y tecnología a nivel internacional; y las diferentes colaboraciones e intercambios con el Meiac, como la muestra 'Fahrenheit', de Luis Costillo; 'Vextre', de Maite Cajaraville, o 'Do outro lado. A coleção Ibero-americana do Meiac', comisariada por Jose Ángel Torres.

«Misión». El listado continúa, así recuerdo la antológica 'Cenários: de duetos e diários' del fotógrafo brasileño Carlos Fadon, y muy recientemente la bellísima 'Topomorphias', de Jorge Martins. Siguiendo el concepto de «diálogos cruzados» disfrutamos de 'Fenda' ('Herida'), comisariada por Joaquim Oliveira Caetano y Francisca Portugal, donde se visualizaba los diferentes ejes de la «misión» de la Fundação, con particular relevancia en los ámbitos de lo social y cultural. 'Fenda' es una reflexión sobre la pobreza y el arte, en este «cruce» pudimos ver un cuadro de Pieter Brueguel cerca de una pieza de Daniel Blaufuks. De igual modo sucedió con 'Tão alto quanto os olhos alcançam', comisariada por Delfim Sardo, una lectura sobre la trascendencia vista por el arte sacro y el contemporáneo, o 'Uma fresta de possibilidade, duas coleções em diálogo' (Colección Helga de Alvear y Colección Teixeira de Freitas).

Capas. Por último, disfruten de la propuesta 'No tempo dos días lentos. Casa e Parque de Santa Gertrudes', comisariada por Susana Lourenço Marques, enmarcada en este sesenta aniversario de la Fundação. Una memoria sobre este lugar, capa sobre capa, y desde la perspectiva «cruzada» de los artistas Virgílio Ferreira, Paulo Catrica y Rita Barros. Y ya en breve, 'Unreliable Memories', de Lec Manovich.