Fotografía en la Colección Cachola: realidad y metáfora

Entre otras cosas los museos son, además, dispositivos que nos sirven para el conocimiento del territorio donde se ubican. Escribió Delfim Sardo que «la Colección ... Antonio Cachola, en su escala y estrategia, cumple un papel fundamental, y constituye un repositorio esencial para quien quiera comprender un poco más sobre las transformaciones artísticas del Portugal integrado en la Comunidad Europea (que corresponde, genéricamente, al arco que la Colección Cachola ha tomado como suyo)».

Globalización. Dentro de la Colección Cachola debemos poner de relieve el importante peso de la fotografía, como queda reflejado en esta segunda parte de la muestra 'Contravisões', comisariada por Sérgio Mah, y que pueden disfrutar en el Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE). Sin duda, la mirada sobre el tiempo que nos ha tocado vivir –para su mejor comprensión– no escapa a las múltiples posibilidades que ofrece «lo fotográfico». En este sentido 'Contravisões' comparte –como corresponde a nuestro mundo globalizado– cuestiones del día a día, y algunas digamos autóctonas (véase la vivencia –aún traumática– del final del Imperio portugués).

Tensiones. Por otro lado, en palabras de Sérgio Mah, «el campo de la fotografía es indiscutiblemente un campo de tensiones, en el que todas las variantes, historias y metáforas de la visión convergen y se confrontan. (...) En cada imagen fotográfica nos enfrentamos a su vocación de mostrar la singularidad concreta de la que es testimonio, y también la de crear un imaginario a partir de su poder de incitar transiciones de un equivalente a otro, el movimiento por excelencia de la metáfora». Esta dualidad real/metafórica es patente en muchas de las imágenes de 'Contravisões', cuyo equilibrado montaje ha rehuido de forzadas clasificaciones y agrupamientos cronológicos.

Banalidad. Del recorrido quiero destacar la serie de '75 fotografías, 35 mujeres, 42 años (1968-2010)', de Julião Sarmento, que «son –dicho por el propio artista– mis amigas, mis mujeres, amantes o enamoradas. Otras no tanto... Pero son personas que se atravesaron en mi vida durante varios años»; y Augusto Alves da Silva con 3.16 (2016) y una selección de fotografías perteneciente a la serie Paisajes Inútiles (2006), que siempre sorprende por su supuesta banalidad, «mis imágenes son claras y lo que aparece en ellas es reconocible. (...) Quiero que mis imágenes, aparentemente nítidas, puedan cautivar a cualquier persona, para luego confundirla. Si se sienten confundidos es porque están razonando. Quizás empiezan a no dar por sentado lo que tienen delante».

Escenografías. En una sala se despliega diferentes trabajos de carácter más escenográfico, como 'A Casa da Boneca' y 'Cenas da Vida Libertina', de la serie 'A Carreira do Libertino' (1994), de André Gomes; 'Trouble in Paradise' (2015), de Joao Pedro Vale + Nuno Alexandre Ferreira; 'Na Casa do Soba' (2017), de Rita GT;' Kiki and one of the Boys (naked)', (2008), de Gabriel Abrantes, que aluden a cuestiones de identidad y género. En esta misma línea Manuel Botelho aborda el tema de la guerra, en la serie 'Confidencial/Desclassificado I: Emboscada' (2008) se nos presenta «entronizado» a modo de tríptico religioso, ironizando sobre el ritual del sacrifico de la guerra.

Hibridación. Por último, no faltan imágenes fruto de la performance, así la secuencia de cuatro fotografías de Ana Rito titulada 'Shadows and Slowness' (2012), o la hibridación con otras disciplinas, no en vano la fotografía ha diluido la diferencia entre lo que es y no es arte, con ejemplos de diapositivas, como Henrique Pavão, o el vídeo, un «diseminador» de lo fotográfico, véase 'T de Tornado' (2007), de Rui Toscano, y de igual modo el vídeo 'O Encantador de Serpentes' (2007), de João Tabarra. El listado de artistas se completa con Edgar Martins, Jorge Molder, António Julio Duarte, Luis Palma, Isabel Cordovil, Cristina Ataíde, Daniela ngelo, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Luis Palma, Jaime Welsh...