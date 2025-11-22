Otras formas

De ilusionante sin paliativos cabe calificar la reciente propuesta poética de la Editora en sus últimas entregas. Agradece el lector (y hasta el crítico y ... el estudioso) encontrar muy adecuadamente editados, en más que atractivos volúmenes, por lo menos un par de obras de autores o poco conocidos o preteridos hasta ahora en recuentos y estados de la cuestión del género lírico en la literatura extremeña contemporánea. En poco tiempo coinciden obras de dos 'outsiders' como pueden ser Jorge Camacho Cordón o este Joaquín Gómez que traigo hoy.

Natural de Montijo (1951) pero avecindado en Mérida, es autor tanto de poesía experimental como discursiva y tiene en su haber una ya dilatada obra que incluye opúsculos, poemas-objeto, libros de artista, carpetas, cajas y collages, aparte de una decena de libros de poesía, los más interesantes, sin duda, centrados en esa línea experimental a la que aludo y que le han conferido cierta notoriedad en tan efervescente panorama.

Sin título y sin versos Joaquín Gómez Mérida Editora Regional de Extremadura, 2025.

Conocimos (de refilón, lo confieso) dos anteriormente publicados por la misma Editora, Continuos excesos de un hombre a dieta y, más en esta línea del de hoy, Entre, no se quede mirando el título (prologado este por otro que tal, el inabarcable Antonio Orihuela) que en su momento el siempre acertado Miguel Ángel Lama encontró «lleno de hallazgos y de muestras de un bullir constante en el experimentalismo letrista, el caligrama, el juego...». También creó y coordina la revista ensamblada Sándwich Art.

Mucho de lo que el profesor Lama destacaba para la obra anterior de Joaquín Gómez cabe perfectamente en esta de la que hablamos. Precedida, de nuevo, de un peculiar prólogo (y 'antiprólogo') del siempre inopinado Antonio Viudas Camarasa, que revela algunas claves (y anticlaves) a la hora de afrontar la lectura de estos originales versos, y que sitúa fácilmente a Gómez en la estela de los poetas dadaístas ya no solo porque alguna cita de algunos de ellos orla las entradas de las dos partes en que se divide el poemario, sino por esa utilización radical y anarquista de la palabra y de los signos que se acompañan en la construcción del poema, la obra que glosa le sirve a Viudas para ofrecer una amena recreación de la introducción de lo abstracto en la lírica y también en la pintura española en la segunda mitad del siglo XX y llevarla hasta nuestros días.

Con tono ácrata y sin concesiones adelanta los indudables aciertos que el poeta expondrá en sus versos, de modo que cabe considerar pórtico y obra como un sólido y estable conjunto que compartir completo, por la frescura de su diálogo y lo bien ensamblado de sus ideas.

Lo que encuentra el lector cuando se adentra en este llamativo piélago de propuestas poéticas es, desde mi punto de vista, toda una dilucidación acerca del antes, durante y después del poema; diatribas sobre su construcción, sus alternativas, su adecuación o no al sempiterno asunto de la fiabilidad de la palabra a la hora de expresar el sentimiento o el conocimiento que el poeta busca transmitir y que ha sido el motivo constante desde que la poesía es poesía.

Es como si Gómez, en sus versos, nos mostrara el envés de los mismos de un modo que pretendidamente busca el juego, el alejamiento, las posibilidades múltiples de afrontar la lectura (y la creación) poética y que muestra también sin ambages con los modos del atractivo Nicanor Parra, referente indudable de estas tendencias. Ese tono lúdico, irreverente, llegado el caso, tampoco creo que vaya a molestar a los muy eruditos, antes bien, sacude la inteligencia del que afronta la lectura de los versos ofreciendo un tono desopilante y juguetón que, sin embargo, guarda en su interior un trasfondo que evidencia una notable carga de sapiencia poética. En sus retozones versos se va cuestionando no solamente el ya citado asunto de la capacidad de la palabra, sino que se juega también a escamotear continuamente si el sentimiento debe prevalecer ante ella o solamente será conocido gracias a la misma. Y ¡ojo!, por mucho que se repita este juego no puede negársele originalidad al intento, dado el acertado uso de las posibilidades tipográficas que amenizan y dotan de un singular atractivo al proyecto. Como he dicho, la práctica totalidad de los poemas aquí concitados invita a reflexionar (y hasta a cuestionar) sobre el antes de su escritura, el durante de su realización y el después de su lectura.

Dicen que Bécquer decía que la mejor poesía es la que no se escribe; leyendo a Joaquín Gómez percibe uno que el poeta ha preferido darle la vuelta o, como mínimo, jugar con el aserto porque aquí se hace poesía sin querer hacerla o, en su defecto, se construye poesía sin la aparente intención de haberla llevado a cabo.

Lo que está claro es que las barreras ontológicas en las que cabría ubicar el hecho poético se rompen explícita y palmariamente en estos versos; estamos muy lejos de la típica imagen del poeta ensimismado entregado a su creación y, al mismo tiempo, del lector cómodamente arrellanado, en silencio, disfrutando de la lectura, reconcentrado y meditando y dejándose sacudir internamente por la propuesta poética a la que se acerca. Aquí ocurre al contrario, casi.

No podemos entender el proceso comunicativo establecido entre autor y lector sin percibir que, más que declaración de sentimientos, estamos ante un continuo espoleo a quien lee para que intervenga de modo activo (de «acción», claro) mucho más allá de la asimilación de la propuesta, yendo incluso a la alteración y -lo que sería más ilusionante- hasta la creación alternativa tergiversando, incluso negando, el mensaje que el autor propone. Otra manera, en fin, de entender la poesía, que indudablemente tiene también su atractivo.