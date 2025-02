Otra forma de jugar con las cartas

Los libros que publica la editorial Fórcola son tan bonitos como su propio nombre; y este de la poeta Esther Ramón (autora de una consolidada obra que, en el ámbito de la poesía, cuenta ya con una decena de títulos) no es una excepción. En ' ... Los naipes de Delphine' ha optado, sin embargo, por la prosa, pero el asiento lírico que caracteriza toda su producción impregna esta cincuentena larga de breves estampas suscitadas todas en torno a diferentes tipos de naipes, y nos ofrece a la sazón un libro que podemos leer y con el que podemos jugar como si de una baraja se tratase. Sin aparente solución de continuidad y sin orden o criterio aparente, vamos transitando por una serie de breves textos siempre sugeridos por alguna carta de diferentes barajas, unas comunes y conocidas por el lector (y los jugadores) a lo largo de la historia y otras producto del trabajo de diferentes diseñadores sobre las habitualmente manejadas. Sean cuales sean sus respectivas procedencias, con ellas asistimos a una lectura que puede ser sostenida por el levísimo sustrato argumental que podría sustentarse sobre la posibilidad de ser todas protagonizadas por una especie de alter ego o desarrollo de la protagonista (Delphine) de una de las películas más conocidas del cineasta francés Éric Rohmer: 'El rayo verde' (en la película aparecen encuentros fortuitos de la protagonista con determinadas cartas, algunas del tarot, lo que nos acerca al mundo de la adivinación del porvenir, el otro gran uso de las cartas, juegos de azar aparte). No siempre es así, pues a veces es la propia autora la que aparece claramente como protagonista o aportando una información concreta sobre un hecho o personaje determinado difuminando así las fronteras entre realidad y ficción; pero eso es lo de menos.

Desde el principio la misma narradora propone afrontar el texto como si se tratara de un muestrario o de un juego –nunca mejor dicho– de naipes: o bien proceder a una lectura canónica y cronológica, o bien dejarse conducir por el azar y sacar la carta que se prefiera y abandonarse luego a la ensoñación que su texto recrea. Imágenes oníricas, ambientes cercanos a un surrealismo nada agresivo, antes de ensoñadora serenidad, conforman una obra originalísima que, creo sinceramente, que puede ir creciendo en cada lectura. Ya adelanto que no conviene adentrarse por ella como si de una novela al uso se tratara, porque exige, no solamente la contención y la calma para disfrutar de sus depuradas esencias, sino porque el gozo principal que nos provoca radica esencialmente en ese dejar fluir, dejarse llevar y arrobarnos en esa especie de duermevela, de modorra amable que provocan esos cálidos estíos que admiten y desean el sol y no lo repelen, como los terribles veranos nuestros de sudar la gota gorda.

Los naipes de Delphine Esther Ramón Editorial: Fórcola Madrid, 2022 208 páginas Precio: 23,50 euros

Y dije que se trataba de un volumen editado con exquisitez y elegancia; si los textos conforman una aventura sugerente y no muy común en el ámbito de nuestras lecturas, logran este propósito firmemente apoyados en la calidad de las ilustraciones que los generan: los cincuenta y cinco naipes escogidos a veces reproducen elementos canónicos de la baraja española o la francesa –más cercanos y conocidos casi por todos– pero otras veces representan modelos mucho menos comunes y más específicos, como reproducciones de elementos de la baraja rusa, del Tarot Lenormand o recreaciones y reinterpretaciones 'ad hoc' de las ya conocidas por eminentes artistas contemporáneos, como las diseñadas por Silja Goetz de la baraja española en homenaje a la gastronomía española y que realizó para el nombre de las cartas por antonomasia, Heraclio Fournier. Todo ello dota a la edición de un valor bibliófilo y estético incontestables. Un placer literario, pero también visual; y el gozo de contemplar lo bien que se complementan.