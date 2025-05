J. K. Sábado, 30 de septiembre 2023, 09:03 Comenta Compartir

A veces uno se lleva una gran sorpresa. Comienza leyendo un libro que le han comentado que es periodismo y se encuentra con gran literatura. ' ... El fondo del puerto', de Joseph Mitchell (Carolina del Norte, 1908-Nueva York, 1996), un conocido cronista del 'The New Yorker', recupera seis reportajes que se publicaron entre 1944 y 1959 y mantienen un espacio común: el retrato de personajes y lugares del puerto de Nueva York, lo que indica ya una mirada sobre la periferia de las grandes historias y de los grandes lugares. Sus reportajes no tienen límite de páginas, lo que permite al autor plantear historias de largo aliento, de entre 40 y 50 páginas, donde los personajes pueden describirse con lentitud. Transcribe con maestría su forma de hablar y comunicarse, desde la intimidad hasta el humor negro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión