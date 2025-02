Fernando Vallejo en estado puro

En 2021, el colombiano Fernando Vallejo publicó 'Escombros', una novela excepcional por lo que tenía de personal testimonio del terremoto que asoló a la ciudad ... de México en 2018 y que acabó con la vida del escenógrafo David Antón, que había sido su compañero sentimental más de medio siglo. Vallejo describía un apocalipsis que entroncaba con la pandemia del coronavirus y con su regreso, rozando ya los 80 años, a una Colombia fantasmal. La desinhibición que se advertía en aquellas páginas era, en realidad, una prolongación, no exenta de dramatismo, de la que ya había mostrado dos años antes con 'Memorias de un hijueputa', un singular y transgresor texto con el que renovaba el género de la novela de dictadores asumiendo en primera persona la voz del déspota; utilizando dicho recurso estilístico para poder dar rienda suelta a todas sus fobias y tomando un registro muy próximo al del narrador y protagonista de las dostoyevskianas 'Memorias del subsuelo'.

De este modo y con estos dos antecedentes, podemos decir que 'La conjura contra Porky' se veía venir. Estamos ante una obra que es la pura desinhibición y que conecta directamente con las dos anteriores. De las 'Memorias de un hijueputa', toma ese registro dostoyeskiano para soltar todos los sapos y culebras que al autor le vienen a la mente en referencia a la Colombia y al mundo actuales.

Aquí no estamos ante un personaje o un narrador de otro tiempo sino ante alguien que vive en el presente y que se halla perfectamente informado, razón por la cual a su rebeldía –que lo emparenta con autores como el Thomas Bernhard de 'El sótano¡, el Giovanni Papini de 'El hombre acabado' o el Pär Lagerkvist de 'El enano'– se suma la incorrección política a la hora de hablar de la mujer actual, de la cultura de la cancelación o de la clase política de su país. De esta última, quien ocupa un papel privilegiado de diana de sus satíricos y rabiosos dardos es el propio Gustavo Petro, actual presidente. A esa deuda con las 'Memorias de un hijueputa' se añade, en 'La conjura contra Porky', la que Fernando Vallejo adquiere con 'Escombros', su más cercana entrega literaria. De esta toma la voluntad de poner la propia carne en el asador. La novela se inicia de hecho con su propia autoinmolación ficticia: «Cuando me maté, de la iglesia me llevaron a la inspección de policía, de la inspección a la morgue y de la morgue al crematorio...»

Vallejo comparece en esta nueva novela recién suicidado en la Basílica Metropolitana de Medellín, convertido en objeto de escándalo y de atracción para las masas de curiosos. Pero no contento con esa tarjeta de presentación novelesca, nos informa acto seguido y desde una directa primera persona, que, semanas después de este escandaloso hecho, «estalló la guerra nuclear». Es así como da comienzo un discurso en el que el escritor y su personaje-narrador no dejan títere con cabeza. Hay un momento en el que Gustavo Petro será descrito en su alcoba, durmiendo con la espada de Bolívar. Y hay otro momento en el que el muerto locuaz que el autor encarna arremeterá también contra el Papa Bergoglio. Una novela original y brava. Vallejo en estado puro contra Porky y contra el Universo. Vallejo en cuerpo y alma.