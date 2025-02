I. E. Sábado, 11 de junio 2022, 16:49 Comenta Compartir

Entre las muchas variantes de la novela negra, una de las más arriesgadas es esa cuyo argumento implica al héroe de una forma personal. El riesgo reside en que esa casual implicación resulte o no verosímil. Es a ese riesgo al que se somete Karin ... Slaughter en 'Falso testigo', una novela protagonizada por Leigh Collier, una abogada de un buen bufete de Atlanta a la que se le presenta un caso que no puede eludir y que consiste en la defensa de un ricachón sobre el que pesan varios cargos de violación. Dicho cliente no solo no es para ella un desconocido sino alguien que la remite a un traumático pasado. El celo que Leigh pone en el cuidado de su hija adolescente contribuye a implicarla de un modo asfixiante.

Falso testigo KARIN SLAUGTHER Trad.:Victoria Horrillo Ledesma. Ed.:Harper Collins. 510 páginas. Precio:19,90 euros

