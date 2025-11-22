Fábula de la liebre cojuela...

Es cierto -a la manera de los últimos versos del poema machadiano 'Renacimiento', tan caros a Federico Delicado (Badajoz, 1956)-, que «En nuestras almas todo/ ... por misteriosa mano se gobierna/ (…) Las más hondas palabras/ del sabio nos enseñan/ lo que el silbar del viento cuando sopla,/o el sonar de las aguas cuando ruedan». Y lo descubrimos en 'Ánima Li(e)bre', una bellísima muestra que pueden disfrutar en la Biblioteca de Extremadura, donde el creador extremeño despliega un buen número de ilustraciones, que no dejan de ser correcciones a la norma, es decir, un alegato para que desconfiemos de las fábulas, de sus consabidas moralejas, a las que siempre hemos dado por buenas y, sobre todo, una invitación a que dudemos.

Ánima Li(e)bre Autor: Federico Delicado Lugar: Biblioteca de Extremadura. Badajoz Plazuela de Ibn Marwan, s/n Fecha: Hasta el 10 de enero

Sátira. No en vano, la liebre y su rico imaginario se comporta como un 'alma libre', sirviéndose de la sátira para poner en entredicho lo dado, «La liebre -nos dice Federico- es un otro yo. Un animal satírico. Porque perdida la naturaleza salvaje -ya no hay naturaleza salvaje en lo humano ni en lo animal- la única ferocidad que nos queda es la sátira». Para ello, y sobre la 'cocina' de un buen dibujo de corte naturalista, Federico Delicado recurre cual 'diablo cojuelo' al citacionismo, con guiños a la historia del arte para provocar los necesarios desajustes que permiten ofrecernos claves sobre otra posible realidad, así, en 'Tarde de paseo', con alusiones al sueño americano; un irónico 'Selfie' a partir de un 'Autorretrato con girasol', a lo Anton van Dyck; también un personal 'Descendimiento de la Cruz', con referencias 'in/directas' al realizado por Rogier van der Weyden, o un 'Pan-Óptico', cómo no, de Jeremy Bentham... Me identifico -puestos a ironizar- con «La siesta de Joseph Beuys después de explicar qué es el arte a una liebre muerta».

Instancias divinas. Y otra vez «En nuestras almas todo/por misteriosa mano se gobierna», porque para Federico: «El artista crea, el dibujante no crea, sólo persigue pistas, busca una ruta a seguir aunque no sabe a dónde va a llegar, y además es agnóstico, por eso la creación la deja para «instancias divinas».

