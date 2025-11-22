HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Extracto de una de las ilustraciones expuestas. HOY

Fábula de la liebre cojuela...

Martín Carrasco

BADAJOZ.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es cierto -a la manera de los últimos versos del poema machadiano 'Renacimiento', tan caros a Federico Delicado (Badajoz, 1956)-, que «En nuestras almas todo/ ... por misteriosa mano se gobierna/ (…) Las más hondas palabras/ del sabio nos enseñan/ lo que el silbar del viento cuando sopla,/o el sonar de las aguas cuando ruedan». Y lo descubrimos en 'Ánima Li(e)bre', una bellísima muestra que pueden disfrutar en la Biblioteca de Extremadura, donde el creador extremeño despliega un buen número de ilustraciones, que no dejan de ser correcciones a la norma, es decir, un alegato para que desconfiemos de las fábulas, de sus consabidas moralejas, a las que siempre hemos dado por buenas y, sobre todo, una invitación a que dudemos.

